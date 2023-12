Stand: 04.12.2023 10:19 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schnee und Eis machen Autofahrern zu schaffen

Schnee und Glätte haben in Kiel und in den angrenzenden Kreisen am vergangenen Wochenende zu etlichen Unfällen geführt. Kiels Polizeisprecherin Stephanie Lage sagte NDR Schleswig-Holstein: "Von Freitag auf Samstag konnten wir insgesamt 51 Glätteunfälle zählen, von Samstag auf Sonntag waren es 41 und von Sonntag auf Montag waren es dann nur noch 15." Am Montagmorgen sei die Verkehrssituation relativ entspannt, sagte sie. Bei fast allen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Schwer verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Forscher aus Kiel: Deiche reichen bei Sturmfluten nicht aus

Nach der schweren Ostsee-Sturmflut haben Kieler Forschende untersucht, wie die aktuelle Deichlinie langfristig an einen steigenden Meeresspiegel angepasst werden kann. Das Ergebnis: Die existierenden Deiche reichen nicht aus. Die Forschenden berechneten zwei Überflutungsszenarien – beide zeigten, dass auch eine Erhöhung oder Rückverlegung der Deiche nicht als Schutz reichen würde. Es müsse mehr zu Küstenschutz-Alternativen geforscht werden, so das Fazit der Studien. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Charity-Ausstellung in Kiel

Der DRK-Kreisverband Kiel eröffnet am Montag gemeinsam mit Kiel Marketing die Charity-Austellung "Die Kunst des Gebens". Der DRK-Kreisverband Kiel hatte im vergangenen Mai eine ungewöhnliche Nachlass-Spende erhalten: Der Kieler Künstler Peter Schumacher hinterließ dem Verband sein gesamtes künstlerisches Lebenswerk – mehr als 2.000 Skizzen, Collagen und Gemälde. Alle Erlöse der Ausstellung fließen zu 100 Prozent in die gemeinnützigen Projekte des DRK-Kreisverbands Kiel. Die Ausstellung läuft bis zum 23. Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Kielerin vor Gericht: Vorwurf der Mitgliedschaft in Terrororganisation

Eine Kielerin muss sich wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg verantworten. Die dreifache Mutter soll sich laut Anklage vor mehreren Jahren gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann unter anderem dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Sie sitzt seit Juni in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

