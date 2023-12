Stand: 05.12.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Weiterer Container für Obdachlose aufgestellt

In Kiel muss niemand auf der Straße schlafen. Das gilt laut Stadtverwaltung nicht nur zu Weihnachten, sondern in der gesamten kalten Jahreszeit. Für wohnungslose Menschen gibt es ein umfangreiches Hilfsangebot. Gemeinsam mit der Organisation stadt.mission.mensch hat die Landeshauptstadt nun zusätzlich einen Erfrierungsschutzcontainer aufgestellt, um Betroffenen einen warmen Schlafplatz für die Nacht zu bieten. Sebastian Rehbach von der stadt.mission.mensch sagte, dieses Angebot richte sich unter anderem auch an die Menschen, die sich möglicherweise ohne legale Aufenthaltsgenehmigung in Kiel befinden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Weiter Zugausfälle zwischen Kiel und Lübeck bei erixx

Auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck haben viele Pendler am Montag vergeblich auf ihren Zug gewartet. Den ganzen Tag gab es Ausfälle und massive Verspätungen. Und auch im Verlauf dieser Woche fallen viele Züge aus, warnt das Unternehmen erixx. Grund ist demnach das frostige Wetter: Viele Gleise, Weichen, Abstellanlagen und auch Züge seien eingefroren. Dadurch hat es offenbar auch Schäden an einigen Zügen gegeben, die nun repariert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Warnstreik am Mittwoch: Demonstration in Kiel

Verschiedene Gewerkschaften haben für Mittwoch erneut zu einem Warnstreik im ganzen Land aufgerufen. Zu einer Demonstration in Kiel werden Tausende Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte erwartet. Im Bereich der Innenstadt wird es daher voraussichtlich zu Verkehrseinschränkungen kommen. Bisher gab es bereits zwei Verhandlungsrunden, bei denen es kein Angebot der Arbeitgeber gab, so die Gewerkschaften. Die Streikenden fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.12.2023 | 08:30 Uhr