Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 30.11.2023 09:05 Uhr

Arbeitslosenzahlen in SH leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Laut der Landesarbeitsagentur in Kiel waren in diesem Monat 87.300 Menschen ohne Job registriert, das sind 4.700 oder fast sechs Prozent mehr als im November vergangenen Jahres. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich nach Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit abgeschwächt, zeigt sich laut Behördenleiter Markus Biercher dennoch stabil. Zwar seien auch im Vergleich zum Vormonat Oktober 1.300 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, es gebe aber deutlich mehr Neueinstellungen bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen als im Vorjahr. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,5 Prozent. Die höchste Quote registrierte die Landesarbeitsagentur mit 8,2 Prozent in Neumünster - die niedrigste im Kreis Stormarn mit 3,9 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 10:00 Uhr

Winterwetter und Warnstreik bei den Straßenmeistereien

Nach einer kalten Nacht in Schleswig Holstein wird der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) bestreikt. Die befürchteten Behinderungen sind bisher ausgeblieben. Auf der A7 bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in Fahrtrichtung Süden einen Unfall gegeben. Ein Lkw und mehrere Autos sind beteiligt und die Autobahn ist Richtung Süden gesperrt worden. Auch auf der B76 Höhe Tweelhörsten (Kreis Plön) hat es laut Polizei einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Von den Straßenmeistereien im Land heißt es, dass es bisher keine großen Einschränkungen beim Streuen und Räumen gab. Teilweise sind die Aufgaben an private Firmen übergeben worden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Rendsburg: Initiative "Über den Tellerrand" sucht Helfer

Immer mehr Nationen beteiligen sich laut Leiterin Monika Hefner bei der Ehrenamts-Initiative "Über den Tellerrand" in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Seit mittlerweile fünf Jahren werden Einheimische, Ausländer und neue Geflüchtete durch gemeinsame Kochevents zusammengebracht. Laut Hefner brauche es für gemeinsames Kochen und Essen kaum Sprachkenntnisse und es können dadurch Freundschaften entstehen. Die Rendsburger Initiative "Über den Tellerrand" freut sich über weitere Ehrenamtliche, die helfen wollen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Hilfsgüter für ukrainische Stadt

In Neumünster übergibt die Stadt am Donnerstag Hilfsgüter im Wert von rund 137.000 Euro an den Bürgermeister der ukrainischen Stadt Nowowolynsk. Darunter sind Werkzeuge und Maschinen für den Bauhof dort und ein kleiner Bagger. Ein Lastwagen fährt das Material anschließend in die Ukraine. Die beiden Städte haben im März diesen Jahres ein Hilfsprogramm gestartet und sind etwa zeitgleich in ein weiteres, bereits bestehendes, eingetreten. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

