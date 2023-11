Stand: 29.11.2023 10:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

30 Unfälle durch Schnee und Glätte im Kieler Raum

Die Polizeileitstelle Mitte hat in den Morgenstunden 30 Unfälle durch Schnee und Eis in Kiel und Umgebung registriert. Dabei sind nur Blechschäden entstanden, Verletzte gab es keine. Auf der A7 zwischen Büdelsdorf und Owschlag in Höhe Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war ein Lkw auf die Seite gekippt und versperrte die rechte Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten musste der Bereich komplett gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

Stärkung der Werften: Gewerkschafter aus Europa treffen sich in Kiel

Insgesamt 30 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus verschiedenen Ländern Europas tagen seit Dienstag in der Oceanworld von thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel und beraten über die Stärkung der Werften. Heiko Messerschmidt von der IG Metall betont, dass Werften in Zukunft von strategischer Bedeutung in Europa sind. Man brauche mehr Werften, um die Versorgungssicherheit in Sachen Transport und Energie weiter gewährleisten zu können, so Messerschmidt weiter. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

NOK-Fähren: Ab Januar weniger Ausfälle

Seit Monaten fallen an zwölf der insgesamt 14 Fährstellen am Nord-Ostsee-Kanal immer wieder Fähren wegen Personalmangels aus. Das muss besser werden, fordert die Interessengemeinschaft Fährnutzer aus Fischerhütte (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Sie hatte am Dienstag zu Gesprächen mit 13 Bürgermeistern der betroffenen Orte sowie mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) eingeladen, um Lösungen zu finden. Das WSA geht davon aus, dass die Lage ab Januar kommenden Jahres nach und nach besser wird. Die beauftragte Reederei habe zusätzliche Kräfte eingestellt. Die müssen noch praktische Prüfungen sowie technische Ausbildungsteile bestehen. Die Interessengemeinschaft fordert auch eine bessere Taktung: Pendler hätten in der Vergangenheit bis zu einer halben Stunde auf eine Fähre warten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 07:00 Uhr

