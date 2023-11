Stand: 22.11.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Munitions-Altlasten in der Ostsee

Am Meeresboden der Ostsee verotten seit Ende des Zweiten Weltkrieges Bomben und Munition. Weil das dabei freigesetzte Trinitrotoluol (TNT) hochgiftig ist, forscht das Geomar in Kiel dazu, wie die Altlasten aus dem Meer geholt werden können. Wissenschaftler haben sich nun von Olpenitz (Kreis-Schleswig-Flensburg) auf den Weg gemacht und Unterwasser-Sprengungen erforscht. Die Sprengungen seien demnach hinsichtlich der Chemie unbedenklich fürs Meer. Die meisten Waffen können laut Wissenschaftler Aaron Beck aber geborgen werden, ohne dass eine Sprengung nötig ist. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Exerzierplatz am Freitag gesperrt

Der Kieler Exerzierplatz kann am Freitag nicht als Parkplatz genutzt werden. Von 11 bis 14 Uhr findet dort eine Demonstration statt. Das betrifft die Parkplätze an der Ostseite. Beschäftigte vom Land Schleswig-Holstein und Beamte fordern eine Einkommens- beziehungsweise Besoldungserhöhung. Außerdem hat die Gewerkschaft ver.di ebenfalls am Freitag zu Warnstreiks an den Unikliniken aufgerufen. Betroffen ist das UKSH in Kiel. Der Demonstrationszug soll ab 9 Uhr vom Gewerkschaftshaus in die Innenstadt ziehen. Ver.di will 10,5 Prozent mehr Gehalt. Am 7. Dezember beginnt die dritte Verhandlungsrunde. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 08:30 Uhr

Stromausfall in Kiel und Umland

Im Kieler Stadtteil Mettenhof, sowie in Melsdorf und Quarnbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zum Mittwoch der Strom ausgefallen. Bis 2.45 Uhr waren alle wieder am Netz. Grund war laut den Stadtwerken ein defektes Kabel. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 08:30 Uhr

