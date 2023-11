Stand: 21.11.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Fußball: Gruppen beim Hallenmasters ausgelost

Im Januar steht wieder das große Hallenmasters-Fußball-Turnier in Kiel an. Am Montag sind die Gruppen ausgelost worden: In Gruppe A muss Fußball-Oberligist SV Todesfelde aus dem Kreis Segeberg in der Vorrunde gegen den VfB Lübeck aus der 3. Liga sowie gegen SC Weiche Flensburg 08 und den 1. FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga Nord ran. In Gruppe B treffen FC Kilia Kiel, Holstein Kiel, TSB Flensburg und PSV Neumünster aufeinander. Um ihre Profi-Spieler zu schonen, werden Holstein Kiel und der VfB Lübeck jeweils mit ihrer U23-Mannschaft antreten. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Neue Landesunterkunft für Geflüchtete

Eine neue Landesunterkunft für Geflüchtete ist in Kiel in Betrieb genommen worden. Laut Sozialministerium werden zunächst rund 100 Geflüchtete in der Unterkunft im Rahmen einer Erstbelegung Platz finden. Mit der Eröffnung steige die Aufnahmekapazität in Schleswig-Holstein auf bis zu 8.600 Plätze. Das Land rechnet derzeit mit rund 17.000 Geflüchteten im Jahr 2023. Bis Ende Oktober seien bereits rund 13.000 Asylsuchende aufgenommen worden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Aufräumarbeiten auf Campingplätzen nach Sturmflut

Nach dem Jahrhunderthochwasser vor einem Monat geht das Aufräumen auch auf den Campingplätzen des Amtes Schlei-Ostsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) weiter. Aktuell entsorgen Betreiber den Sperrmüll. Dafür will der Kreis das Geld zurückzahlen, so Tim Albrecht, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Wie die genaue Ausgestaltung aussehen und wie eine faire Verteilung erfolgen soll, könne man laut Albrecht noch nicht genau sagen, aber das Geld solle fließen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Probefahrt für Katamaran MS Wavelab

Der Katamaran MS Wavelab bricht am Mittag zur ersten Probefahrt auf der Kieler Förde auf. Das Schiff startet vom Marinearsenal auf dem Ostufer und wird dann etwa eine Stunde lang ohne Kapitän über die Förde ferngesteuert. Angetrieben wird die MS Wavelab mit einem emissionsfreien Elektroantrieb mit Ruderpropellern. Der Katamaran wurde im Rahmen des Projekts CAPTN Förde Areal erbaut. Ziel des Projektes: eine autonome Personenschifffahrt in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

