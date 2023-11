Stand: 20.11.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburg: Teil- und Vollperrungen des Kanaltunnels

Aufgrund von Wartungsarbeiten am Kanaltunnel in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die Oströhre heute und morgen und die Weströhre am 22. und 23. November jeweils tagsüber gesperrt. Der Verkehr wird einspurig in beide Richtungen durch die jeweils freie Röhre geführt. An den Tagen kann es zudem um 8.30 Uhr und 15.30 Uhr für jeweils 30 Minuten zu einer Vollsperrung kommen. In der Nacht vom 21. auf den 22. November ist der Kanaltunnel zwischen 21 Uhr und 5 Uhr voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Warnstreik an der Kieler Christian-Albrechts-Universität

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben zu einem Warnstreik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel aufgerufen. Sie fordern für die Tarifbeschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld. Studentisch Beschäftigte sollen außerdem nach Ansicht der Gewerkschaften einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Beides lehnen die Arbeitgeber bisher ab. Am Nachmittag ist an der Universität auch eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Prozess gegen gefährliche Körperverletzung startet

Am Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 33-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor. Er soll im April dieses Jahres auf einem Parkplatz in Kiel auf sein Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand eingestochen haben, nachdem der Angeklagte zuvor auf das Opfer eintrat. Der Mann hatte 18 Stichwunden und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Der Prozess ist bis Ende Dezember angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

