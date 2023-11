Stand: 16.11.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Pro-Palästina-Demo an der Kieler Universität

Auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind am Mittwochabend laut Polizei 180 Menschen zu einer Kundgebung zusammengekommen. Sie solidarisierten sich nach eigenen Angaben mit palästinensischen Zivilisten. Die Redner forderten eine sofortige Feuerpause, die Aufhebung der Gaza-Streifen-Blockade und einen gerechten Friedensprozess. Viele von ihnen verurteilten außerdem Antisemitismus und auch den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Gleichzeitig kritisierten sie, dass Solidarität mit palästinensischen Zivilisten häufig mit der Unterstützung der Hamas gleichgesetzt werde. Zu der Demonstration hatte eine Kieler Hochschulgruppe aufgerufen. Die Veranstalter wollten sich dem NDR gegenüber nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Feuer in Kiel-Pries: Rettungskräfte entdecken Toten in Wohnung

Im Kieler Stadtteil Pries hat die Feuerwehr in einer brennenden Wohnung eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Einsatzkräfte gingen am späten Mittwochnachmittag mehrere Notrufe ein, weil eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Wilhelm-Lobsien-Weg in Flammen stand. Die Leitstelle alarmierte daraufhin ein Großaufgebot von Einsatzkräften. Beim Löschen wurde dann die Leiche gefunden. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Die Lage bei der Deutschen Bahn

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn streiken seit Mittwochabend die Lokführer noch bis heute um 18 Uhr. Das betrifft unter anderem Zugverbindungen zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg. Anbieter wie Erixx, Nordbahn oder AKN sind nicht vom Streik betroffen. Doch auch diese Unternehmen warnen vor vollen oder verspäteten Zügen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Bombenentschärfung am Sonntag in Kiel

In Kiel-Dietrichsdorf haben Mitarbeiter einer Kampfmittelbergungsfirma erneut eine Fliegerbombe gefunden. Sie liegt in Höhe des Seefischmarkts in der Schwentine. Für die Entschärfung wird der Bereich rund um die Schwentinemündung am kommenden Sonntag gesperrt. Anwohner müssen den Bereich verlassen, so Pauline Vogler von der Polizei Kiel. Wie lange die Umgebung gesperrt bleibt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2023 | 08:00 Uhr