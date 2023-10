Stand: 30.10.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gedenken an "Polenaktion" in Rendsburg

Die Stadt Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und das Jüdische Museum in der Stiftung SH Landesmuseen gedenken dem 85. Jahrestag der "Polenaktion". Am 28. Oktober 1938 begann in Rendsburg die erste massenhafte Deportation jüdischer Bürgerinnen und Bürger mit polnischer Staatsangehörigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel: Höhenkontrolle löst meist unnötig aus

Die Höhenkontrolle vor dem Kanaltunnel Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird im Durchschnitt zwei- bis dreimal pro Woche ausgelöst. Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet das Verzögerungen. Laut Frank Quirmbach vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein wären 90 Prozent der Fälle sehr leicht vermeidbar. Die Gründe für das Auslösen der Höhenkontrolle seien unter anderem nicht ordnungsgemäß angebrachte Folien oder Abdeckungen an Lkw, die dann durch Flatterbewegungen die Kontrolle auslösen, so Quirmbach. Er appelliert an Fahrerinnen und Fahrer sowie Speditionen darauf zu achten, dass Fahrzeuge nur ordnungsgemäß fahren, um solche Sperrungen zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Deutscher Umweltpreis in Lübeck geht an eine Kielerin

Mit einem Festakt wurde am Sonntag in der Lübecker Musik- und Kongresshalle der Deutsche Umweltpreis verliehen. Die zwei Preisträgerinnen erhielten die Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eine der beiden ist die aus Kiel stammende Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Otto ist nach Meinung der Jury eine exzellente Wissenschaftlerin, die der Frage nachgeht, wie sich der Klimawandel auf das Wetter auswirkt. Der Deutsche Umweltpreis wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vergeben und ist insgesamt mit 500.000 Euro dotiert. Mit ihm sollen Leistungen gewürdigt werden, die zum Schutz von Umwelt, Klima, Arten und Ressourcen beitragen oder künftig beitragen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Warnstreik bei der JVA Neumünster

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt in Neumünster wollen heute Vormittag die Arbeit niederlegen. Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Warnstreiks von Mitarbeitenden in Gefängnissen - dazu haben mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Der Personalmangel ist nach Angaben eines Sprechers auch im Justizvollzug brisant. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Kieler Küstenforscher: Sturmfluten könnten noch wuchtiger werden

Küstengeologe Christian Winter warnt davor, dass es langfristig noch heftigere Fluten an den Küsten geben könnte. Der steigende Meeresspiegel könnte dazu führen, dass die Wellen bei starkem Wind in Zukunft mit noch mehr Wucht auf das Land treffen, sagte der Kieler Professor für Küstengeologie. Immer mehr Häuser und Hotels direkt an der Ostsee zu bauen, ist seiner Meinung nach kein Modell für die Zukunft. "Wenn man dort baut, muss man sich bewusst sein, dass das eine Gefahrenzone ist", sagte er im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

