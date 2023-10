Stand: 25.10.2023 16:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Die Polizei in Kiel sucht Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Dienstagabend in der Feldstraße. Laut Polizei wurde das 22-jährige Opfer gegen 21.40 Uhr von einer fünf- bis seschsköpfigen Gruppe bedroht. Die Täter forderten den 22-Jährigen auf, Bargeld herauszugeben. Zeugen mögen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer in Kiel gestartet

Vor dem Landgericht in Kiel hat am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer begonnen. Laut Anklage soll der 38-Jährige 250 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm Kokain in Kiel und anderen Orten verkauft haben. Bis zu 1,5 Millionen Euro soll der Mann so gemacht haben. Ihm droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Weil nicht alle Beweismittel zum Prozessauftakt vorlagen, vertagte der Vorsitzende Richter den Prozess kurz nach der Anklageverlesung. Das Urteil soll kurz vor Weihnachten gesprochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 14:00 Uhr

Tatverdächtiger Kieler nach Tod einer Frau in Berlin in U-Haft

Ein Mann aus Kiel sitzt wegen des gewaltsamen Todes einer Frau in Berlin in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat nach eigenen Angaben, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, Haftbefehl erlassen. Der 52-Jährige war am Montag in Schleswig-Holstein festgenommen und nach Berlin gebracht worden. Er soll die Frau am Montagmorgen auf einem Gehweg in Berlin-Köpenick mit einem Messer angegriffen haben. Die 55-Jährige, mit der er eine Fernbeziehung geführt haben soll, starb noch vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 13:00 Uhr

Neumünster: Sperrung der Dannenkoppel

Nach Angaben der Stadt Neumünster muss die Straße Dannenkoppel dringend asphaltiert werden. Deshalb wird sie zwischen den Hausnummern 32 und 62 bis Freitag gesperrt. Wann genau die Straße freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Bäderregelung endet am Wochenende

Am Wochenende endet die Bäderregelung für die Sommersaison. Der Kompromiss zwischen Land, Gewerkschaft ver.di und Kirchen erlaubt es unter anderem Lebensmittelgeschäften, in ausgewählten touristischen Orten auch sonntags zwischen 11 und 19 Uhr zu öffnen. In der Region betroffen sind Schilksee und Falckensteiner Strand in Kiel, Heikendorf und Schönberg im Kreis Plön sowie Schwedeneck und Klein Wittensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die nächste Bäderregelung gilt ab Mitte Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Keine Fernwärme im Kieler Stadtteil Brunswik

Im Kieler Stadtteil Brunswik müssen einige Tausend Menschen bis Donnerstag ohne Fernwärme auskommen. Nach Angaben der Stadtwerke stehen wichtige Arbeiten an, weshalb dutzende Fernwärme-Anschlüsse vom Netz genommen werden müssen. Bis Donnerstagnachmittag sollen die Arbeiten erledigt sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 06:00 Uhr

