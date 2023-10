Stand: 11.10.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neue Flüchtlingsunterkünfte in Kiel und Neumünster

In Kiel und Neumünster sollen mehr Plätze in Landesunterkünften für Geflüchtete geschaffen werden. Das ist das Ergebnis des Migrationsgipfels zwischen Land und Kommunen am Montag. In Neumünster soll es knapp 740 weitere Plätze geben. Unter anderem entsteht in der Hindenburg-Kaserne ein zweiter Standort - überwiegend für Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, sagt Oberbürgermeister Bergmann (SPD). In Kiel soll die alte Militärschule am Niemannsweg reaktiviert werden. Das Gebäude mit einer Kapazität von 800 Plätzen war bereits 2015 als Unterkunft genutzt worden. Über Weihnachten und den Jahreswechsel werden in Schleswig-Holstein aus logistischen Gründen keine Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt. Das hat das Integrationsministerium mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

EC in Neumünster gestoppt - Mann mit Messer festgenommen

In einem EuroCity von Kopenhagen nach Hamburg soll ein Mann am Dienstagnachmittag Reisende mit einem Messer bedroht haben. Landes- und die Bundespolizei erhielten nach eigenen Angaben mehrere Notrufe. Der Zug wurde außerplanmäßig in Neumünster gestoppt. Laut Bundespolizei wurde eine Person festgenommen, außerdem stellten die Beamten ein verbotenes Messer sicher. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Solidarität mit Israel: Kundgebung in Kiel

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel haben sich am Dienstagabend zahlreiche Menschen in Kiel bei einer Kundgebung gegen Gewalt und Antisemitismus ausgesprochen. Laut Polizei haben an der Aktion auf dem Asmus-Bremer-Platz in der Innenstadt etwa 170 Menschen teilgenommen. Alles sei friedlich verlaufen. Auch die Landesregierung setzt ein Zeichen der Solidarität: Bis Sonntag wehen auf Anweisung des Innenministeriums an allen obersten Landesbehörden israelische Flaggen. Heute will der Landtag außerdem der Opfer des Angriffs gedenken. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

