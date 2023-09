Stand: 29.09.2023 10:12 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: PET-fressende Bakterien entdeckt

Forscher aus Kiel haben einen Durchbruch beim Recycling von PET-Plastik geschafft. Zusammen mit Kollegen der Universitäten in Hamburg und Düsseldorf hat ein Team der Christian-Albrechts-Universität ein Enzym gefunden, dass PET-Verbindungen aufspalten kann. Die Wissenschaftler haben das sogenannte PET46 in einem Tiefseeorganismus entdeckt. Das neue Enzym ist für ein großtechnisches biologisches Recycling interessant. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Kiel: Wohnraum für Studierende ist knapp

Am Sonntag beginnt offiziell das neue Wintersemester, doch der Wohnraum für Erstsemester ist knapp und teuer. Laut aktuellem Studentenwohnreport sind die Mieten für Studentenwohnungen in Kiel im Vergleich zum Vorjahr um fast fünf Prozent gestiegen. Dafür gibt es bei WG-Zimmern jedoch einen leichten Preisrückgang, die Mieten sind jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau, so die Studierendenvertretung AStA. Auch das Studentenwerk schlägt Alarm: Nur etwa fünf Prozent aller Bewerber können zum Semesterstart in Schleswig-Holstein eine Unterkunft im Studentenwohnheim bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Brücke der B404 in Kiel wird saniert

In Kiel wird ab Freitag die Brücke an der B404 über den Kieler Weg saniert. Dafür wird der Kieler Weg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine mobile Ampel am Baubereich vorbeigeführt. Der Verkehr auf der B404 selbst ist zunächst nicht davon betroffen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 9. Oktober beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2023 | 08:30 Uhr