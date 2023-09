Stand: 26.09.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Verkehrskontrollen in der Region

Heute ist bundesweiter Verkehrskontrolltag - und auch in Kiel, Neumünster sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde wird vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kitas kontrolliert. Wo genau, das entscheiden die Reviere vor Ort. Unter dem Motto "Mit Rücksicht Leben retten" möchte die Polizei Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr sensibilisieren. Überprüft werden laut Landespolizeiamt bis Dienstagabend unter anderem die Geschwindigkeit, das Einhalten von Vorfahrtsregeln, aber auch die Handynutzung im Straßenverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Polizei informiert zum Thema Taschendiebstähle

Die Polizei klärt die Bürger in dieser Woche über Taschendiebstähle auf. An einem Supermarkt in Kiel-Wik gibt es einen Präventionsstand, an dem sich interessierte Bürger informieren können. Heike Bredfeld-Lüth von der zentralen Stelle für polizeiliche Prävention in Kiel sagte: "Wichtig ist vor allen Dingen, dass man Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lässt, Geldbörsen nicht einfach oben auf die Einkaufstasche oder in den Einkaufswagen legt, sondern immer möglichst körpernah bei sich trägt." Zurzeit liegt die Aufklärungsquote bei Taschendiebstählen nur bei rund fünf Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Wissenschaftsfestival in Kiel

Noch bis Sonnabend ist das Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" in Kiel zu Gast. Auf dem Kieler Rathausplatz gibt es eine große Mitmachausstellung mit 30 interaktiven Exponaten und Experimenten. Außerdem gibt es die ganze Woche lang viele Vorträge rund um das Thema Physik und ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

