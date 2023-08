Stand: 24.08.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Das Bike-Sharing-Angebot "SprottenFlotte" in der Region um Kiel wurde in diesem Jahr deutlich weniger genutzt als in 2022. Laut dem Mobilitätsmanagement beträgt der Rückgang rund 23 Prozent. Nach Angaben der betreibenden KielRegion liegt das am Betreiberwechsel zum Jahresbeginn. Die Nutzer der Fahrräder mussten sich dadurch eine neue App auf das Smartphone herunterladen und neu registrieren. Zusätzlich gab es Mängel an den Fahrrädern: Daher seien weniger von ihnen auf den Straßen gewesen. Die letzten Probleme sollen in den kommenden Wochen behoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Seit 2021 sollen auf der Kanalquerung in Nobiskrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) moderne Hybridfähren fahren. Doch die neuen Fähren fielen aufgrund mehrerer Pannen immer wieder aus. Daher bringen weiterhin die Dieselfähren aus den 50er-Jahren Autos und Passagiere über den Kanal. Jörg Brockmann vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sagte: "Für uns war aber eigentlich von vornherein klar - wir kaufen an dieser Stelle drei Prototypen, die wir testen. Und mit den Erfahrungen, die wir sammeln, bestellen wir dann die restlichen zwölf, die wir noch brauchen." In spätestens zwei Wochen sollen die Hybridfähren wieder über den Kanal fahren. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Der THW Kiel hat zum 13. Mal den Handball-Supercup gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwoch vor 9.620 Zuschauern in Düsseldorf gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen 4:3 im Siebenmeterwerfen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 33:33 (16:16) gestanden. Die Kieler feierten als erstes Team in der 30-jährigen Geschichte des Wettbewerbs den vierten Triumph in Serie. Beste Werfer beim Sieger waren Rückraumspieler Harald Reinkind und Kreisläufer Patrick Wiencek mit je acht Toren. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

