Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Polizeieinsatz gegen Fußballfans am Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof in Kiel wurde am Sonntag wegen randalierenden Fußballfans zeitweise gesperrt. Laut Bundespolizei haben Anhänger des 1. FC Magdeburg nach dem Zweitligaspiel bei Holstein Kiel Beamte mit Flaschen beworfen. Zuvor wurde in einem Regionalexpress die Notbremse gezogen. Die Beamten wollten, dass die Fans einsteigen, daraufhin sei es zu den Ausschreitungen gekommen. Insgesamt waren 200 Einsatzkräfte vor Ort. Von allen etwa 300 Reisenden im Zug nach Magdeburg wurden die Personalien aufgenommen. Die Fanhilfe Magdeburg bezeichnete den Polizeieinsatz bei Twitter als überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Wartungsarbeiten an Schwebefähre Rendsburg

Die Schwebefähre in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird ab heute gewartet. Fünf Tage sind dafür laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt eingeplant. Ab Sonnabend soll die Fähre wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Gartenlaubenbrand in Eckernförde

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben am Montagmorgen zwei Gartenlauben in der Nähe der Innenstadt gebrannt. Laut Feuerwehr war deswegen die B76/B203 für knapp zwei Stunden gesperrt, da es vor Ort nicht genug Löschwasser gegeben hat. Das fehlende Löschwasser hat die Feuerwehr dann über die Bundesstraße im Pendelverkehr zum Brand gefahren. Etwa 40 Helfer waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Bahn: Verspätungen und Ausfälle zwischen Flensburg, Husum und Rendsburg

Am Montag sind viele Züge ausgefallen oder waren verspätet. Grund war laut eines Bahnsprechers eine defekte Weiche bei Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Betroffen war der Bereich zwischen Flensburg, Husum (Kreis Nordfriesland) und Rendsburg. Die Störung war am Sonntagmittag aufgetreten. Mittlerweile fahren die Züge wieder, sind aber zum Teil noch verspätet.

Kiel: B76 früher wieder frei

In Kiel wird die Baustelle am Theodor-Heuss-Ring laut Stadt zehn Tage früher fertig als geplant. Ab Donnerstag soll die Straße wieder in beiden Richtungen auf zwei Spuren befahrbar sein. Der Verkehr auf der B76 beim Barkauer Kreuz ist damit nicht mehr eingeschränkt. Dafür beginnt ab diesem Mittwoch aber eine neue Baustelle in dem Bereich: Die Alte Lübecker Chaussee wird nach Angaben eines Sprechers für einen Monat voll gesperrt. Dort ersetzt die Deutsche Bahn alte Brücken. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

