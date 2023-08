Stand: 22.08.2023 10:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Traktor fährt über Bombe

In Neuwittenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montag ein Traktor bei der Erntearbeit über eine kleine Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefahren. Nach Angaben der Polizei blieb der Traktorfahrer unverletzt und konnte den entstandenen Brand selber löschen. Der Kampfmittelräumdienst entfernte anschließend die Überreste der Bombe. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 09:00 Uhr

Fährprobleme am NOK

Wer in diesen Tagen mit einer Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal fahren möchte, steht oft vor geschlossenen Schranken. Einige Fähren schränken zurzeit ihren Betrieb ein, viele Fahrten fallen betriebsbedingt aus. Es fehlt Personal wegen Krankheit und Urlaub, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Die Fähren in Oldenbüttel und Landwehr (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind nachts nicht mehr unterwegs. Die Kanalfähre Fischerhütte fährt ebenfalls nur eingeschränkt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Personalmangel bei der Fördeschifffahrt

Personalmangel gibt es auch bei der Fördeschifffahrt in Kiel. Mit dem neuen Herbstfahrplan sollten eigentlich mehr Fähren auf der Linie F1 unterwegs sein. Doch die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel hat nach eigenen Angaben nicht genug neues Personal gefunden. Die Ausweitung des Fahrplans auf der Fördelinie muss noch warten. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

