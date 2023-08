Stand: 17.08.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ver.di: Erneute Streiks im Einzelhandel nicht ausgeschlossen

Die Gewerkschaft ver.di schließt erneute Streiks im Einzelhandel nicht aus - das teilte ver.di Nord nach einer Strategiekonferenz mit. Vergangene Woche waren die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern in der vierten Runde gescheitert. Seit Beginn der Verhandlungen im Mai hatten Mitarbeiter im Einzelhandel immer wieder die Arbeit niedergelegt. Die Arbeitgeber bieten bisher 8,5 Prozent mehr Lohn, die Gewerkschaft ver.di fordert jedoch 13 Prozent mehr für die rund 120.000 Beschäftigten im Land. Die nächste Tarifrunde soll im September stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Verein für Diabetes Typ 1-Erkrankte gegründet

In Kiel hat sich ein Verein für junge Erwachsene mit Typ 1 Diabetes gegründet. Der Verein heißt "Blickwinkel Diabetes" - Ziel der Initiatorinnen ist es, die gesellschaftliche Perspektive auf die Krankheit zu ändern und aufzuklären. Nur gut fünf bis zehn Prozent aller Diabetiker in Deutschland haben den seltenen Typ 1 Diabetes. Die Aufklärung findet vor allem über soziale Medien statt. Die Mitgründerin des Vereins, Jenna Lumer, sagte: "Wir sind ein Verein von Menschen mit Diabetes für Menschen mit Diabetes. Und da bieten wir einfach die Möglichkeit, dass Leute mit Diabetes zusammenkommen, sich austauschen können. Und gleichzeitig wollen wir mehr Aufklärungsarbeit leisten." | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

"Jugend musiziert"-Gewinnerin wird in Neumünster geehrt

Die 18-jährige Olivia Wuttke darf sich am Donnerstag in das Goldene Buch der Stadt Neumünster eintragen. Die Klarinettistin hatte im Juni den ersten Preis in der Kategorie "gemischte Holzblasinstrumente" beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Ordnungsamt in Plön ab sofort barrierefrei

Wie die Stadt Plön mitteilt, ist das Ordnungsamt der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf ab sofort barrierefrei erreichbar. Möglich wurde dies durch den Umzug des Ordnungsamts vom Rathaus ins Bürgerbüro in die Lange Straße. In der Nähe des Amts stehen außerdem behindertengerechte Parkplätze zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

