Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kein Ergebnis in Tarifverhandlungen um Einzelhandel in SH

Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein sind erneut gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften konnten sich am Dienstag in Rendsburg nicht einigen. In der inzwischen vierten Verhandlungsrunde ging es um Einkommenssteigerungen für 120.000 Menschen im Land. Die Verhandlungen seien diesmal konstruktiv gewesen, sagten beide Seiten. Doch trotz Annäherungen habe man am Ende keinen Kompromiss finden können. Die Arbeitgeber wiederholten ihr Angebot von 8,5 Prozent plus Inflationsausgleichsprämien. Für die Gewerkschaft ver.di ist das nach wie vor nicht ausreichend. Die fünfte Tarifrunde soll nun am 15. September stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

Finale der Junioren-Europomeisterschaften in Jerusalem

Am Donnerstag findet das Finale bei den Junioren-Europameisterschaften über 3.000 Meter Hindernis statt. In Jerusalem mit dabei ist auch die 18-jährige Adia Budde vom TSV Altenholz. Bereits im letzten Jahr hatte die Leichtathletin bei der U18-WM Silber gewonnen, ebenfalls in der israelischen Hauptstadt. Ihr Trainer, Karsten Ralfs, sieht sie gut vorbereitet: "Adia steht auf jeden Fall gesund und völlig fit am Start. Das ist auf jeden Fall das wichtigste. Wir hatten eigentlich im Vorfeld sechs Läuferinnen ausgemacht, die es wirklich können. Und da gehört sie zu." | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 08:30 Uhr

THW Kiel verpflichtet Torwart Perez de Vargas aus Barcelona

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat weit im Voraus eine namhafte Top-Verstärkung auf der Torwart-Position verpflichtet. Ab der Saison 2025/2026 wird der Spanier Gonzalo Perez de Vargas das Tor des deutschen Meisters hüten, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Perez, der als Top-Star auf der Position gilt, spielt seit 2014 für den FC Barcelona. Er unterschrieb in Kiel einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2023 06:00 Uhr

