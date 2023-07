Stand: 28.07.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Abschied von Heide Simonis - Trauerfeier in Kiel

Schleswig-Holstein nimmt heute Abschied von Heide Simonis. Die Trauerfeier für die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin findet ab 11 Uhr in der Petruskirche in Kiel statt. Der Bereich rund um die Kirche wird von der Polizei gesperrt. Zahlreiche Wegbegleiter aus Politik, Kultur, Vereinen und Verbänden und der Verwaltung werden kommen. Für die Bundesregierung wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vertreten sein - für die SPD-Parteispitze die Bundesvorsitzende Saskia Esken. Redner sind der frühere Ministerpräsident Björn Engholm, der jetzige Regierungschef Daniel Günther (CDU) und die Landesvorsitzende der SPD Serpil Midyatli. Nach der Trauerfeier soll Simonis im engsten Familienkreis beigesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Messerangriff in Kiel: Mordanklage endet mit Freispruch

Nach einem Messerangriff in einer Obdachlosenunterkunft hat das Landgericht in Kiel einen 26-Jährigen freigesprochen. Die Kammer ordnete laut einem Sprecher aber an, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten das gefordert. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 26-Jährige im Dezember vergangenen Jahres nachts mit einem Küchenmesser zehnmal auf einen schlafenden Mitbewohner eingestochen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Kreis Plön: Gelbe Tonnen bleiben stehen

Im Kreis Plön werden seit dieser Woche immer wieder keine gelben Säcke von der Müllabfuhr abgeholt. Laut der Kreisverwaltung sind der Grund dafür krankheitsbedingte Ausfälle. Anwohnerinnen und Anwohner werden daher gebeten, die Säcke und Tonnen gut sichtbar stehen zu lassen. Bis Anfang nächster Woche sollten alle abgeholt sein, schätzt der Kreis. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Kiel: Neuer Eigentümer für Einkaufszentrum Nordlicht

Das Einkaufszentrum Nordlicht in Kiel bekommt einen neuen Eigentümer. Wie genau der Umbau aussehen wird, ist noch unklar - trotzdem erhofft sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) dadurch schon jetzt neuen Schwung für das Zentrum. Und er will mehr Anreize für Händler und Kunden schaffen, mit einer generellen Umgestaltung der Holstenstraße samt Nordlicht-Gebäude: Man wolle etwas Unverwechselbares schaffen, so Kämpfer. Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel hält diese gemischte Nutzung für den richtigen Weg, um die Innenstadt wieder mehr zu beleben. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 06:00 Uhr

