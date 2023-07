Stand: 27.07.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neue vollelektrische Kleinbusse für die KVG

In Kiel fahren demnächst drei vollelektrische Kleinbusse. Sie sollen vorerst auf zwei Buslinien eingesetzt werden, der Linie 5 und der Linie 8, sagte Andrea Kobarg, Sprecherin der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). "Das sind Linien, die durch Gebiete fahren, Schulensee und Wellsee, in denen die Straßenverhältnisse etwas enger sind und in denen wir mit Normal- und Gelenkbussen so nicht durchkommen." Die neuen Busse sind barrierefrei und klimatisiert, sieben Meter lang und haben elf Sitzplätze, so Kobarg. Die KVG habe für die Busse Fördergelder vom Bund in Höhe von 136.000 Euro erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Nordlicht in Kiel mit neuem Investor

Das Einkaufzentrum Nordlicht in der Kieler Innenstadt bekommt offenbar einen neuen Besitzer. Dabei soll es sich um einen dänischen Investor handeln, berichten die Kieler Nachrichten. Weder zum Kaufpreis noch zu den Plänen des neuen Eigentümers ist etwas bekannt. Das Einkaufszentrum in der Holstenstraße neben der St. Nikolai Kirche gibt es seit 2012 - allerdings stehen seit Jahren einige Läden leer. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Kieler Hip-Hop Gruppe "Just 241" bei Weltmeisterschaft in den USA

Die Hip-Hop Tanzgruppe "Just 241" aus Kiel wird Deutschland bei der Hip-Hop Weltmeisterschaft in den USA vertreten. Um die Reise nach Phoenix/Arizona möglich zu machen, waren Spenden von insgesamt 80.000 Euro nötig. Die hat die Gruppe jetzt zusammen. Die erste Runde für Trainerin Finnja Schmiedel und ihr Team ist am Freitag (4.8.) um 1 Uhr nachts unserer Zeit. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel