Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Prozessauftakt wegen Raubes in Kiel

Vor dem Amtsgericht in Kiel muss sich ab heute ein 54-jähriger Mann wegen Raubes verantworten. Im Oktober vergangenen Jahres soll er laut Anklage versucht haben, ein Auto anzuhalten - mit den Worten "Polizei, stehen bleiben und aussteigen". Als der Fahrer langsam vorbeifuhr, soll der Angeklagte gegen die Stoßstange getreten und mit einer Bluetooth-Box auf die Seitenscheibe geschlagen haben. Außerdem wirft ihm die Anklage vor, dass er von einer Radfahrerin Bargeld verlangt hat. In diesem Zusammenhang soll er die Frau gerüttelt und ins Gesicht geschlagen haben. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Ferienpass-Programm in Kiel hat noch freie Plätze

Für das Sommer-Ferienpass-Programm der Stadt Kiel gibt es für Kinder und Jugendliche laut Stadt noch freie Plätze. Welche Angebote noch buchbar sind, steht im Internet unter kiel.de/ferienpass. Der Pass kann im Ferienpassbüro des Amtes für Kinder- und Jugendeinrichtungen gekauft werden. Der Ferienpass wird einmal im Jahr erworben und kostet für Kieler Kinder und Jugendliche fünf Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics: Läufer aus Neumünster mit Medaillenchance

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat Matthias Hoffmann, Leichtathlet aus Neumünster, heute die Chance auf seine nächste Medaille. Der 10.000-Meter-Lauf steht an. Am Dienstag hatte er bereits Bronze im 5.000-Meter-Lauf gewonnen, seine Zeit betrug 19 Minuten und 10 Sekunden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Neuer Förderungszeitraum für Balkonkraftwerke

Schleswig-Holstein legt bei der Förderung sogenannter Balkonkraftwerke nach. Weil die Nachfrage nach der finanziellen Unterstützung der Mini-Photovoltaik-Anlagen so groß ist, öffnet das Klimaschutzministerium heute Nachmittag ab 17 Uhr ein zusätzliches Antragsfenster. Konkret geht es um einen finanziellen Zuschuss von 200 Euro. Anträge können nur über das Internet-Serviceportal der Landesregierung gestellt werden. Zweimal hat das Land bereits Fördertöpfe bereitgestellt - jedes Mal war das Geld in kürzester Zeit vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

