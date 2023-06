Stand: 20.06.2023 11:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Prozess wegen millionenschwerer Drogengeschäfte

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt am Dienstag ein Prozess um Drogengeschäfte und einen Millionen-Betrag. Die zwei Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Dabei geht es um Kokain und Marihuana: Die Drogen sollen die Angeklagten in den Niederlanden bestellt und von einem Kurierfahrer nach Kiel liefern lassen haben, um sie in kleineren Mengen weiterzuverkaufen. Mit dem Verkauf, so steht es in der Anklageschrift, sollen die beiden mehr als eine Million Euro eingenommen haben. Die beiden Angeklagten sitzen nach Angaben einer Sprecherin bereits nach anderen Verfahren im Gefängnis, auch wegen Drogenbesitzes. Für den Prozess sind drei Tage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

IHK kritisiert Sondierungspapier der Stadt Kiel

Der Präsident der Industrie und Handelskammer (IHK), Knud Hansen, sieht in im grün-roten Sondierungspapier für die Stadt Kiel eine Lücke bei für die Wirtschaft wichtigen Punkten. Daher bietet er den Verhandlungspartnern seine Unterstützung an. Es geht dabei um das Sondierungspapier von Grünen und SPD in Kiel zur Zusammenarbeit in der Kieler Ratsversammlung. In diesem geht es um die Stärkung des Images der Stadt, den Aufbau eines Meeres-Visualisierungszentrums, die Bewerbung als Kulturhauptstadt und der Ausbau des Holstein-Stadions. Die IHK zu Kiel befürwortet nach eigenen Angaben viele dieser Pläne. Hansen sagte, die IHK könne durch ihre Erfahrung dazu beitragen "die Stadt lebenswerter zu gestalten". | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Mutmaßlichen Einbrecher von Polizei festgenommen

Die Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 40-Jährige steht laut Staatsanwaltschaft in Verdacht, in ein Einfamilienhaus im Kieler Stadtteil Mettenhof eingebrochen zu sein. Ein pensionierter Polizeibeamter hatte eine verdächtige Person gesehen und die Leitstelle informiert. Die Beamten stellten den Mann in dem Gebäude. Ein Richter des Amtsgericht hat bereits Untersuchungshaft angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2023 | 08:30 Uhr