Prozessauftakt in Kiel: Eine Million Euro mit Drogen verdient Stand: 20.06.2023 08:42 Uhr Vor dem Kieler Landgericht geht heute um umfangreiche Drogengeschäfte. Zwei Männer sind angeklagt. Sie sollen mehr als eine Million Euro durch den Handel mit Kokain und Marihuana eingenommen haben.

Es geht um kiloweise Kokain und Marihuana: Das Kokain sollen die Angeklagten nach Angaben der Staatsanwaltschaft in den Niederlanden bestellt und von einem Kurierfahrer nach Kiel liefern lassen haben, um es in kleineren Mengen weiterzuverkaufen. Ähnlich sollen sie beim Marihuana vorgegangen sein. Insgesamt sind 22 Fälle angeklagt.

Eine Million Euro in nur wenigen Monaten

Passiert ist das alles zwischen Sommer 2020 und Februar 2021. Mit dem Verkauf - so steht es in der Anklageschrift - sollen die Beiden mehr als eine Million Euro eingenommen haben. Die Angeklagten sitzen nach Angaben einer Sprecherin bereits im Gefängnis, weil sie in anderen Verfahren zu Haftstrafen verurteilt worden waren. Auch dabei ging es um Drogen.

Das Gericht hat drei Prozesstage angesetzt. Am Donnerstag wollen die Richter ihr Urteil verkünden.

