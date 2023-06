Stand: 09.06.2023 11:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schwentinental: Erneut Fliegerbombe gefunden - Entschärfung Montag

Bei Sondierungsarbeiten für den Breitbandausbau ist in Schwentinental (Kreis Plön) bei Kiel erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die amerikanische 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde laut Polizei auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Klausdorf entdeckt. Sie soll am kommenden Montag entschärft werden. Dafür müssen bis 10 Uhr etwa 2.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 11:00 Uhr

Ocean Race in Kiel: SFK-Fähren stellen teilweise Betrieb ein

Auf der Kieler Förde werden heute imposante Rennyachten erwartet: Das Ocean Race kommt auf seiner vorletzten Etappe der Weltumseglung in Kiel vorbei. Auf der Reventlouwiese gibt es dazu ein großes Fest für Besucher. Wegen des Rennens wird die Förde teilweise gesperrt, was sich auch auf die Fähren der SFK auswirkt. Der Weg zum Fähranleger Reventlou wird zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr abgesperrt. Laut SFK dürfen dann nur Fahrgäste der Fähren durch. Ein spezieller Sicherheitsdienst soll das überwachen. Ab 14.30 Uhr wird der Anleger für alle gesperrt. Auch die F2-Schwentinelinie soll zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr nicht fahren. Die F1-Fördefährlinie und die Hafenrundfahrt sind nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Kiel: Stadtpräsident Tovar wird verabschiedet

Nach zehn Jahren im Amt wird heute Hans-Werner Tovar (SPD) als Stadtpräsident von Kiel verabschiedet. Im Rathaus wird bei einem Empfang ein für den Politiker gemaltes Portrait enthüllt. Der Stadtpräsident leitet unter anderem die Sitzungen der Ratsversammlung. Am Donnerstagabend hatte diese in Kiel als Nachfolgerin Bettina Aust von den Grünen gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

B77 wird saniert - Rendsburger Kanaltunnel zwischenzeitlich gesperrt

Die B77 zwischen Jevenstedt und Rendsburg (beide Kreis Rensburg-Eckernförde) soll komplett saniert werden. Heute starten die Vorbereitungen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird deshalb der Rendsburger Kanaltunnel von 21 Uhr an bis morgen früh um 5 Uhr komplett gesperrt. Autofahrern empfiehlt der Landesbetrieb über die B203, die A7 sowie die B202 und umgekehrt zu fahren. Innerhalb von Rendsburg sei auch die Fähre Nobiskrug eine Option. Morgen ist zur selben Zeit der Abschnitt in Richtung Süden dran. Dann wird die B77 zwischen dem Kreuz Westerrönfeld und Jevenstedt komplett gesperrt. Diese Bauarbeiten dauern dann bis montagfrüh. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

THW Kiel ist noch nicht Meister - Magdeburg gewinnt

In der Handball-Bundesliag ist die Meisterfeier für den THW Kiel auf Sonntag verschoben worden. Verfolger und Titelverteidiger Magdeburg siegte in der Handball-Bundesliga 31:27 gegen Stuttgart. Am Sonntag spielt der THW Kiel bei Frisch Auf Göppingen. In einer weiteren Partie haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in Erlangen einen Auswärtssieg gefeiert. Das Spiel endete am Abend 33:28. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Viele Unfälle mit E-Scootern - Kieler Polizei will mehr kontrollieren

Mit Blick auf die hohen Unfallzahlen mit E-Scootern startet die Polizei in Kiel die Aktion "Sei schlau: Fahr nicht blau!". Damit wollen die Beamten darauf aufmerksam machen, wie gefährlich es ist, unter Alkoholeinfluss mit den Mietrollern zu fahren. Fast 430 Unfälle hat es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein mit Elektrorollern gegeben - allein in Kiel waren es 85. Hauptursache: Alkohol- oder Drogenkonsum. Schon ab einem Wert von 0,3 Promille können sich auch E-Scooter-Fahrer strafbar machen. Mit Blick auf die Kieler Woche kündigte die Polizei an, verstärkt zu kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 06:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

