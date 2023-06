Stand: 02.06.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ver.di fordert AWO Kiel Mitarbeiter zum Streik auf

Nachdem die Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft ver.di und der AWO Kiel gescheitert sind, müssen sich unter anderem Eltern in der kommenden Woche auf geschlossene Kitas einstellen. Ver.di ruft nach eigenen Angaben zu Streik und Urabstimmung auf. Beides soll nächste Woche Donnerstag (8.6.) stattfinden. Die Gewerkschaft fordert, dass das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes für die knapp 550 Beschäftigten übernommen wird. Es sieht unter anderem einen 3.000 Euro Inflationsausgleich vor. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Kiel planen Großwärmepumpen

Bis 2035 wollen die Stadtwerke Kiel nachhaltige Energie für die Landeshauptstadt erzeugen. Um das zu erreichen sind zwei Großwärmepumpen geplant. Vorbild ist eine Anlage, die gerade im dänischen Esbjerg gebaut wird. An der Förde soll die erste Pumpe in den kommenden Jahren entstehen. Der Vorteil der Großwärmepumpen ist, dass nicht einzelne Haushalte eine neue Heizung kaufen müssen, sondern dass ein großes Werk Wärme aus Öko-Energien erzeugt, welches dann ins Fermwärmenetz für alle eingespeist wird. Die Anlage in Kiel soll eine Leistung von 50 Megawatt haben und zwischen 10.000 und 15.000 Haushalte versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Frau aus Brodersdorf vermisst

Die Polizei im Kreis Plön sucht weiter nach einer 75-jährigen Frau aus Brodersdorf, die seit Mittwochnachmittag vermisst wird. Vermutlich trägt sie eine rote Jacke, ein rot-weißes Shirt und eine blaue Hose. Sie soll mit dem Fahrrad unterwegs sein, könnte deshalb auch eine weitere Strecke zurückgelegt haben. Das Rad ist laut Polizei weiß, hat eine auffällige blaue Klingel und einen Korb am Lenker. Wer die Frau gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2023 | 08:30 Uhr