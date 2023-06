Stand: 01.06.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Fußball: Kilia Kiel steigt auf

Der FC Kilia Kiel steigt in die Fußball-Regionalliga auf. Gestern Abend hat der Oberliga-Meister 3:2 gegen den OSC Bremerhaven gewonnen - der Aufstieg in die vierte Liga ist den Kielern somit nicht mehr zu nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Giftköder in Molfsee? Polizei ermittelt

In Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden seit vergangener Woche immer wieder Köder ausgelegt. Die Anwohner gehen davon aus, dass diese vergiftet sind. Laut Polizei wurden bisher drei Köder gefunden, einer davon in der Nähe einer Kindertagesstätte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. kann aber nicht bestätigen, ob und wann die Köder im Labor auf Giftigkeit hin untersucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Haftbefehl nach Messerangriff in Westerrönfeld

Nach der Messerattacke am vergangenen Freitag in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist nun gegen einen 59-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Laut Staatsanwaltschaft Kiel ist er dringend tatverdächtig, seine ebenfalls 59 Jahre alte Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt zu haben - in der Absicht, sie zu töten. Bisher hatten die Ermittler angenommen, die Verletzungen seien im gegenseitigen Streit entstanden. Nun gehen sie davon aus, dass der Mann erst auf seine Frau und dann auf sich selbst einstach. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Badesaison startet nun auch in Kiel

Die Stadt Kiel öffnet zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni den Badesteg an der Kiellinie. Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe bewachen die Badegäste dort nach Angaben eines Sprechers täglich zwischen 12 und 18 Uhr. Der Badesteg Bellevue kann dagegen noch nicht eröffnet werden. Dort müssen noch einige Restarbeiten durchgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

