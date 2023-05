Stand: 30.05.2023 11:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Lütjenburg: Vermisste Frau tot aufgefunden

Eine seit Dezember vermisste Frau aus Lütjenburg im Kreis Plön ist tot aufgefunden worden. Laut Polizei wurde die Leiche der 58-Jährigen bereits Mitte Mai in der Nähe der Ortschaft Futterkamp von einer Spaziergängerin gefunden. Die Identität der Toten musste von Rechtsmedizinern bestätigt werden. Die Frau war wenige Tage vor Weihnachten spurlos verschwunden. Die genauen Hintergründe zu dem Fall sind noch unklar. Hinweise darauf, dass die Frau getötet wurde, gibt es laut Polizei nicht. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 11:00 Uhr

Jagel und Hohn: Luftwaffe erwartet Maschinen aus den USA

Von Dienstag an wird es rund um die Flugplätze Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lauter als sonst: Die Luftwaffe erwartet die ersten Maschinen aus den USA, die Mitte Juni an der Übung "Air Defender" teilnehmen. Dienstagnachmittag soll das erste Transportflugzeug aus den USA mit Material und Soldaten an Bord ankommen. Weitere Maschinen folgen in den kommenden Tagen, darunter auch große Frachtmaschinen wie die C-17. Die Vereinigten Staaten schicken insgesamt mehr als 100 Flugzeuge für das Manöver "Air Defender" nach Europa. Vom 12. Juni an sollen etwa 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen üben, bei einem Angriff das Gebiet der Nato aus der Luft zu verteidigen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Gewerbegebiet Schönkirchen komplett vermarktet

In Schönkirchen bei Kiel entsteht auf einer 18 Hektar großen Fläche an der B502 ein großes Gewerbegebiet. Vor neun Jahren wurde mit der Planung begonnen, innerhalb von 18 Monaten wurde das gesamte Gebiet komplett vermarktet. 24 Unternehmen haben bald dort ihren Sitz. Sechs davon sind bereits da. Bürgermeister Gerd Radisch (parteilos) vermutet, dass bis Ende nächsten Jahres die komplette Ansiedlung abgeschlossen ist. Nach seinen Angaben werden 450 neue Arbeitsplätze entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Damp: technischer Defekt führt zu Jacht-Brand

Ein technischer Defekt ist offenbar Ursache für das Feuer an Bord eines Segelschiffes am Montagnachmittag im Jachthafen von Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gewesen. Davon geht die Feuerwehr nach eigenen Angaben aus. Eine Matratze hatte Feuer gefangen. Der Eigner der betroffenen Jacht wurde leicht verletzt. Etwa 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Kiwo: ÖPNV für Senioren mit geringen Einkommen kostenlos

Zur Kieler Woche soll es für ältere Menschen mit geringem Einkommen ein kostenloses ÖPNV-Ticket geben. Möglich machen das die Howe-Fiedler-Stiftung und der Verein Groschendreher - Kieler Bündnis gegen Altersarmut. Laut Büro der Kieler Woche können sich Betroffene bei Verein und Stiftung melden und Nachweise über ihre Einkommenssituation einreichen. Das kostenlose Ticket für Bus und Bahn kommt dann per Post. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

