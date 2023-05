Stand: 26.05.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Museen in der Region erhalten Zertifikat

Die Stadtgalerie Kiel, das Museum des Kreises Plön und das Büdelsdorfer Eiskunstguss Museum erhalten am Freitag ein besonderes Zertifikat. Verliehen wird es von der Museumsberatung und -zertifizierung in Schleswig-Holstein. Durch diese Zertifikate haben die Museen bessere Chancen Fördergelder zu erhalten, so die Leiterin der Beratungsstelle, Dagmar Linden. Die Museen wurden zuvor ein Jahr lang von Experten betreut. Dabei ging es zum Beispiel um die Frage, wie sie ihre Ausstellungen optimal präsentieren können. Fragen wie: "Sind die Beschriftungen gut?", oder auch wie man das Licht verbessern könnte, wurden dabei ausgearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel wird in der Nacht komplett gesperrt

Aufgrund von Wartungs- und Modernisierungsarbeiten im Kanaltunnel Rendsburg wird dieser in der kommenden Nacht für mehrere Stunden gesperrt. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 21 Uhr und geht bis zum Morgen des Sonnabends um 5 Uhr. Unter anderem sollen die Ventilatoren im Tunnel überprüft und Teile der Videoanlage erneuert werden. Alternativ können Autofahrer die Fähre Nobiskrug oder die Rader Hochbrücke nutzen, um den Nord-Ostsee-Kanal zu queren. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Notrufsäulen am Einfelder See

Die Björn-Steiger Stiftung und die Stadt Neumünster haben gemeinsam vier Notrufsäulen am Einfelder See aufgestellt. Sie sollen nach Angaben eines Sprechers am Freitagnachmittag in Betrieb genommen werden. Ersthelfer sollen so bei einem Badeunfall schneller professionelle Hilfe rufen können. Im Juni 2021 war im Einfelder See ein 13 Jahre altes Mädchen bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.05.2023 | 08:30 Uhr