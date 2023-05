Stand: 23.05.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Corona-Kritiker Bhakdi wegen Volksverhetzung vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Plön muss sich heute der Mediziner und Autor Sucharit Bhakdi verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm zweifache Volksverhetzung vor. Bhakdi gilt als einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Impfungen und -Maßnahmen. Im April 2021 soll er demnach bei einem Interview im Zusammenhang mit den Impfverfahren in Israel Jüdinnen und Juden verächtlich gemacht zu haben. Bei einer Rede fünf Monate später in Kiel sprach er laut Anklage im Zusammenhang mit der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht dadurch das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost. Der 76-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Noch heute wird das Urteil erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Flugzeugabsturz Hohn: Daten des Cockpit-Voicerecorders heruntergeladen

Die Ermittlungen nach dem Flugzeugabsturz in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) dauern an. Ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat NDR Schleswig-Holstein bestätigt, dass Daten des Cockpit-Voicerecorders heruntergeladen werden konnten und nun analysiert werden. Bis zuletzt war unklar, ob die Daten verwertbar sind, da das Flugzeug bei dem Unglück verbrannte. Anfang vergangener Woche war ein Learjet kurz nach dem Start zu Boden gestürzt. Die zwei Insassen kamen dabei ums Leben. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Turmfalken im Kieler Rathausturm

Im Kieler Rathausturm sind fünf Turmfalken-Küken geschlüpft. Ein Pärchen hatte sich in dem Nistkasten niedergelassen und Eier gelegt. Bodo Quante vom Pressereferat kümmert sich um die Tiere. Er ist auch ehrenamtlich in der AG Wanderfalkenschutz tätig. "Das ist die häufigste Falkenart hier in Deutschland, die wir haben. Man schätzt so zwischen 40 und 70.000 Brutpaare. Aber wir haben jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit Tag und Nacht die Aufzucht zu verfolgen. Vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Flügge werden. Das ist schon was ganz besonderes", sagt Quante. In dem Nistkasten wurde eine Webcam installiert. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Offener Brief zu Machtmissbrauch an Hochschulen

Mit einem offenen Brief rufen mehrere Professorinnen und Professoren der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel dazu auf, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen an deutschen Hochschulen weniger Macht über die angestellten wissenschaftlichen Mitarbeitenden bekommen sollen. Ihrer Ansicht nach lädt das aktuelle System zum Missbrauch ein. Denn Professorinnen und Professoren entscheiden oft, ob Zeitverträge verlängert oder Gelder für Forschungsprojekte und Reisen bewilligt werden. Den Brief haben bereits mehr als 150 Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland unterschrieben. Sie fordern künftig stärkere Kontrollmöglichkeiten gegen Machtmissbrauch und geänderte Beschäftigungsverhältnisse. Bei Konflikten soll es eine unabhängige Beratung für Mitarbeitende außerhalb der eigenen Universität geben. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will das zuständige Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändern. Ein erster Entwurf wurde allerdings nach Kritik wieder zurückgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:00 Uhr

