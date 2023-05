Stand: 24.05.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stadtwerke Kiel: Verzögerungen beim Rechnungsversand

Die Stadtwerke Kiel sind stark im Verzug mit dem Versand von Rechnungen. Mehrere tausend Kunden sind betroffen, sagte Pressesprecher Sönke Schuster NDR Schleswig-Holstein. Seit dem 1. März hat es demnach keine Rechnungen mehr gegeben. Der Grund: die komplizierte Energiepreisbremse. Einige Kunden würden unter die Preisbremse fallen, andere nicht. "Wir bitten unsere Kunden ein wenig um Geduld. Wir hoffen, dass wir in Kürze den Knoten durchschlagen können, so dass wir dann auch wieder monatlich die Abschläge abbuchen und dann auch die Jahresendabrechnungen versenden können", sagt Schuster. Kunden würden keinen Nachteil durch die Verzögerung haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd auf der A21

Verfolgungsjagd am frühen Mittwochmorgen: Auf der A21 sind laut Leitstelle zwei Autofahrer durch gefährliche Überholmanöver bei Leezen im Kreis Segeberg aufgefallen. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, flüchteten sie Richtung Kiel, bevor sie wieder Richtung Süden und schließlich Richtung Lübeck flohen. Obwohl mehrere Streifenwagen im Einsatz waren, konnte die Fahrer nicht angehalten werden. Bei den Kennzeichen war der Polizei nur eines bekannt und das war laut Leitstelle möglicherweise gestohlen. Die Polizei sucht weiter nach den Geflüchteten. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Streik im Einzelhandel

Im Tarifstreik in Einzelhandel hat die Gewerkschaft ver.di heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieser betrifft Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In Kiel ist nach Angaben eines Sprechers eine zentrale Streikkundgebung geplant. Um 11 startet ein Demonstrationszug am Hauptbahnhof - und gegen 12 Uhr ist eine zentrale Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. In Schleswig-Holstein sind 125.000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

