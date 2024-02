Stand: 08.02.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mehr Einsätze für Rettungshubschrauber auf Niebüll

Der in Niebüll (Kreis Nordfriesland) stationierte Hubschrauber der DRF Luftrettung, "Christoph Europa 5", ist im vergangenen Jahr 13 Prozent mehr Einsätze geflogen: Insgesamt 1.252 mal musste die Besatzung ausrücken. Eine Verlegung des Rettungshubschraubers nach Leck (Kreis Nordfriesland) steht inzwischen nicht mehr zur Debatte. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

FSG-Werften: SPD, SSW und Grüne fordern neue Leitung

Der Ruf nach einer neuen Leitung für die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) wird lauter: Nach der Landes-SPD haben auch SSW und Grüne in Schleswig-Holstein gefordert, dass Eigentümer und Geschäftsführer Lars Windhorst die FSG Nobiskrug GmbH für neue Investoren öffnet. Im Wirtschaftsausschuss berichtete die IG Metall über verspäteten Lohn und Probleme bei der Materialbeschaffung. Der Ausschussvorsitzende und Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP gab jedoch zu bedenken, dass die Werften die Krise der vergangenen Jahre ohne Windhorst möglicherweise nicht überstanden hätten. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Geflügelpest in Dänemark: Betriebe in SH werden überwacht

Ein Ausbruch der Geflügelpest auf der dänischen Seite der Grenze führt zu verschärften Hygieneauflagen im Amt Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg). Die zehn Kilometer weite Überwachungszone umfasst Betriebe in Böxlund, Jardelund und Weesby, teilt das Kreis-Veterinäramt mit. Bisher nicht gemeldete Geflügelhalter sollten kurzfristig ihre Bestände anzeigen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Zu wenig Sediment auf den Halligen - LKN entwickelt Lösungen

Der Meeresspiegel steigt seit einigen Jahren schneller als das Sediment der Halligen wächst. In einem EU-Projekt will nun der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) Lösungen entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Ein regelmäßiges Überfluten der Halligen ist dabei von Vorteil: Nach einem "Land Unter" bleiben Sedimente liegen - bisher allerdings vor allem am Halligrand. Laut LKN soll nun ein Rohr Wasser und Sedimente zu begrenzten Gebieten führen. Die Öffnung eines Deckwerks in den Wintermonaten soll zudem häufiger "Land Unter" herbeiführen. Am 22. Februar starten Informationsveranstaltungen und Workshops. Erste Station ist Nordstrandischmoor (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

