Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erhebliche Einschränkungen im Busverkehr

Der Streik im ÖPNV heute und am Sonnabend sorgt für Ausfälle. In Nordfriesland spricht das Busunternehmen Rohde von erheblichen Einschränkungen, auch im Schülerverkehr. Bei der Autokraft gilt im Kreis Schleswig-Flensburg in den Regionen Süd und Ost ein Notfahrplan. Die Schnellbuslinien von Flensburg nach Niebüll, Husum und Kappeln werden in den Portalen regulär angezeigt. Die Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg (VSF) sind weitgehend unterwegs, halbieren nachmittags aber den Takt von Flensburg nach Eggebek und Handewitt. Im Flensburger Stadtverkehr werden die Aktiv-Bus-Linien 2, 3, 12 und 14 sowie Teile der Linien 5 und 8 nicht bedient. Auf den Linien 1,7, 10 und 11 fahren einzelne Busse. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Offenbar doch keine Riesenwindräder nahe der Insel Röm

Die Pläne in Dänemark für Riesenwindräder an der Nordsee nahe der Grenze haben sich offenbar zerschlagen. Nach Informationen der dänischen Online-Zeitung "Der Nordschleswiger" werden die Windräder nun voraussichtlich in einem vorhandenen Testzentrum bei Thisted in Nordjütland aufgestellt. Naturschützer und Anwohner hatten zuvor dagegen protestiert, die in der Flügelspitze bis zu 450 Meter hohen Anlagen in Höhe des Damms zur Insel Röm aufzustellen. Sie wären auch von Sylt aus zu sehen gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Kappeln und auf Föhr

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird für Sonnabend zu einer Demonstration unter dem Motto "Kappeln ist bunt und steht auf" aufgerufen. Start ist zur symbolischen Zeit um fünf vor zwölf am Nordhafen. Aufgerufen hat ein Bündnis aus Unternehmen, CDU, SPD, Grünen und SSW sowie zahlreichen Organisationen und Vereinen. Auf Föhr und Amrum lautet das Motto "gegen Rechtspopulismus". Am Sonnabend um 14 Uhr beginnt der Demonstrationszug auf dem Rathausplatz von Wyk. Die Teilnehmenden von Amrum wollen mit der 12 Uhr-Fähre ab Wittdün dazustoßen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

