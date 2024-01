Stand: 26.01.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Demos gegen Rechtsextremismus in Husum und Schleswig

In Husum (Kreis Nordfriesland) ruft ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Kirche am Sonnabend zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr vor dem Kreishaus. Später ist dann eine Abschlusskundgebung in der Hafenstraße vor dem Speicher geplant. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wird am Sonntag demonstriert. Veranstalter ist dort das neugegründete Bündnis für Demokratie, unter anderem bestehend aus einem Verbund aller demokratischer Parteien im Kreis, der AWO, der Gewerkschaft ver.di und der Kirchengemeinde. Start ist Sonntag um 15 Uhr auf dem Stadtfeld in Schleswig. Am vergangenen Sonntag hatten in Flensburg rund 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Ockholm: Brötchen und Kuchen aus dem Schrank

Schon seit Jahren gibt es in Ockholm (Kreis Nordfriesland) keine Bäckerei-Filiale mehr. Zusammen mit der Joldelunder Bäckerei hat die nordfriesische Gemeinde jetzt eine Lösung gefunden: Am Sonnabend wird ein Bäckerei-Schrank am Gemeinschaftshaus eröffnet. Das Konzept: Teilnehmende kriegen in dem Schrank ein Fach und vom Bäcker ein Kundenkonto zugewiesen. Die Backwaren werden dann online bestellt und in den Schrank geliefert. Die Planung dauerte gut ein Jahr, denn das Gesundheitsamt musste zuerst zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

