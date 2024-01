10.000 Menschen demonstrieren in Flensburg gegen Rechtsextremismus Stand: 21.01.2024 15:52 Uhr An diesem Wochenende gab und gibt es in Schleswig-Holstein viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. In Flensburg sind am Sonntagnachmittag laut Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen unterwegs, um ein Zeichen für den Zusammenhalt zu setzen.

Unter dem Motto "Zusammen für Demokratie - Gemeinsam Haltung zeigen" ist die Kundgebung am Sonntag um 14 Uhr am Südermarkt in Flensburg gestartet. Acht Privatpersonen hatten die Demo angemeldet - zu den Initiatoren und Unterstützern zählen auch Akteure aus Kirche und Flüchtlingshilfe. Der Einsatzleiter der Polizei Flensburg ging zunächst von 3.000 bis 4.000 Demonstrierenden in der Stadt aus, die Organisatoren dagegen sprachen von etwa 10.000 Menschen. Diese Zahl wurde inzwischen von dem Einsatzleiter der Polizei bestätigt.

Organisator: Ausländer und Deutsche gehören zusammen

Mitorganisator Emin Yilmaz erklärte vorab, die Demo bedeute ihm sehr viel: "Ich bin Migrant - in Deutschland geboren als Türke. Ich lebe seit 52 Jahren hier und ich denke, für uns Ausländer und ausländisch Geborene, aber auch für alle Deutschen ist es ein sehr wichtiges Zeichen, das wir zusammenstehen und auch zusammengehören." Nicht nur die Initiatoren sollten zu Wort kommen: Für die Kundgebung waren laut Nordkirche auch Redebeiträge und ein "open mic" geplant, bei dem sich jeder Demo-Teilnehmende, der wollte, beteiligen konnte. Laut Polizei verlief die Demonstration bisher friedlich.

AUDIO: Protestforscherin: "Es ist ein Mehr-Generationen-Protest" (7 Min) Protestforscherin: "Es ist ein Mehr-Generationen-Protest" (7 Min)

Weitere Demos in SH am Tag der Befreiung von Auschwitz

Am Sonntag wurde auch in Pinneberg demonstriert. Bei einer Demo in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) kamen laut Veranstalter 1.500 Menschen. Weitere Aktionen sind am 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz, in Elmshorn (Kreis Pinneberg), Husum (Kreis Nordfriesland) und Lübeck geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Soziales Engagement