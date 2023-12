Stand: 06.12.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

NDR-Benefizaktion unterstützt therapeutisches Reiten für Kinder

In diesem Jahr wird mit der NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" die Lebenshilfe Schleswig-Holstein unterstützt. Sie macht sich für das Thema Inklusion stark und kümmert sich um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. In der Gemeinde Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es zum Beispiel therapeutisches Reiten für Kinder der Kindertagesstätte Sol-Lie in Flensburg. Dort haben 32 von 74 Kindern einen erhöhten Förderbedarf. Das therapeutische Reiten stärke das Selbstvertrauen, helfe bei Ängsten und bringe die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung weiter, sagt Kita-Leiter Lars Petri. Ende des Jahres läuft das Projekt aber aus - die Benefizaktion soll helfen, dass die Kinder in Handewitt auch im kommenden Jahr weiter reiten können. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Biotonne kann wegen Frost nicht geleert werden

Temperaturen um den Gefrierpunkt erschweren die Leerung der Biotonne. Das teilt das Technische Betriebszentrum (TBZ) Flensburg mit auf seiner Internetseite mit. Wegen des hohen Wassergehalts frieren die Bioabfälle im Moment in der Tonne fest. Die Mitarbeiter könnten deshalb nicht immer garantieren die Tonnen zu leeren. Ein Anspruch auf Nachleerung bestehe nicht. Wer eine Biotonne nutzt, sollte deshalb feuchte Küchenabfälle in Zeitungspapier oder Papiertüten wickeln oder Eierkartons aus Pappe in die Biotonne legen, rät das TBZ. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Straßenmeistereien im Norden streiken am Mittwoch

In den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und der Stadt Flensburg sind heute unter anderem wieder die sechs Straßenmeistereien zum Streik aufgerufen. Laut dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) gibt es diesmal eine Notdienstvereinbarung, mit einem regulären Winterdienst dürfe aber nicht gerechnet werden. Neben den Mitarbeitenden der Straßenmeistereien und im Küstenschutz sind alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 16:30 Uhr

