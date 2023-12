Stand: 04.12.2023 10:17 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Zugausfall bei der Marschbahn

Der Zugverkehr zwischen Westerland und Morsum (beide Kreis Nordfriesland) wird am Montag ab 23 Uhr durch Busse übernommen. Der Grund dafür sind Modernisierungsarbeiten an den Bahnübergängen in Keitum und Tinnum. Ab dem frühen Freitagmorgen sollen die Züge wieder planmäßig fahren. Während der Bauarbeiten fallen alle Autozüge zwischen Sylt und dem Festland komplett aus. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

300.000 Euro für Folgen der Strumflut in Arnis

Für die Einwohner von Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) sind mittlerweile Spenden in Höhe von rund 300.000 Euro zusammengekommen. Dies teilte die stellvertretende Bürgermeisterin Michelle Diekmann (BfA) mit. Laut Diekmann hat das Hochwasser insgesamt 40 Häuser beschädigt, zehn davon schwer. Mit der Verteilung der Spendengelder beschäftigt sich ein neu gegründeter Ausschuss, der seine Arbeit Ende November aufgenommen hat. Noch bis Ende des Jahres können Flutgeschädigte in Arnis Anträge einreichen. Erste Abschlagszahlungen sollen als Soforthilfe bereits vorher so schnell wie möglich ließen, so Diekmann. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

Mehrere Feuer in Schleswig - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Mülleimer und Container gebrannt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann soll für insgesamt acht kleinere Brände verantwortlich sein. Menschen wurden bei den Bränden am Wochenende nicht verletzt. Bisher machte die Polizei keine Angaben zur Schadenshöhe. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2023 | 08:30 Uhr