Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Warnstreik bei den Straßenmeistereien

Trotz des starken Frostes sind einige der Beschäftigten in den Straßenmeistereien heute in einen Warnstreik getreten. Auswirkungen hat das offenbar im Bereich Husum (Kreis Nordfriesland). Dort heißt es, nur vier von sonst 18 Fahrzeugen seien im Einsatz, ausschließlich zum Streuen. In Leck (Kreis Nordfriesland) berichtet ein Mitarbeiter, der Betrieb laufe wie gewohnt, da nur wenige Kollegen in der Gewerkschaft seien. Rund um Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) soll ein Notdienst alles abdecken können. Auch die Straßenmeisterei Flensburg konnte ihre sechs Fahrzeuge besetzen. Für das Technische Betriebszentrum in Flensburg gibt es keinen Streikaufruf. Die Polizei registrierte zunächst keine nennenswerten Unfälle. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

FSG: Vertrag für LNG-Bunkerschiffe

Die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) hat nach eigenen Angaben einen Vertrag über den Bau von zwei Spezialschiffen abgeschlossen. Die Finanzierung ist allerdings weiterhin nicht gesichert. Es handelt sich um zwei Schiffe, die flüssiges Erdgas bunkern können. Hierfür hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor knapp einem Jahr einen Zuschuss von 62 Millionen Euro für den Unternehmensverbund Nordic-Titan in Aussicht gestellt, der die Flensburger Werft beauftragen sollte. Laut FSG ist dies nun offiziell geschehen, allerdings seien noch Bürgschaftsvereinbarungen zu treffen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Woche der beruflichen Bildung

In ganz Schleswig-Holstein läuft aktuell die Woche der beruflichen Bildung, auch im Berufsbildungszentrum in Schleswig. Gut 1.000 junge Menschen können dort direkt mit Ausbildungsbetrieben wie Banken, Groß- und Außenhandel, Handwerk und auch der Bundeswehr sprechen und bei Interesse Bewerbungsgespräche vereinbaren. Laut Sprecherin Stephanie Hilbert stehen Auszubildende für Fragen zur Verfügung. Weitere Veranstaltungen gibt es in Flensburg im Jugendaufbauwerk und an der Hochschule oder am Abend in Husum an der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

