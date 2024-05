Stand: 26.05.2024 12:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Doppeldecker-Flugzeug in der Nordsee vor Büsum notgewassert

Vor Büsum im Kreis Dithmarschen hat am Sonntagmorgen ein Pilot mit seinem kleinen Flugzeug in der Nordsee eine Notwasserung durchführen müssen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte es an dem Doppeldecker offenbar einen technischen Defekt gegeben. Der Pilot sei unverletzt geblieben und von der Besatzung eines Fischkutters an Bord genommen worden. Weitere Menschen saßen nicht in dem Flugzeug. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 12:00 Uhr

Klein Rönnau: Jugendliche retten sich aus brennendem Haus

Das Gebäude einer Jugendwohngruppe in Klein Rönnau im Kreis Segeberg ist in der vergangenen Nacht komplett niedergebrannt. Laut Feuerwehr konnten sich zehn Bewohner unverletzt ins Freie retten. Die Flammen hatten sich aus bislang unbekannten Gründen gegen Mitternacht entzündet. Die Feuerwehr organisierte eine provisorische Notunterkunft für die Jugendlichen. Wo sie im Anschluss unterkommen können, soll nach Angaben der Polizei heute im Laufe des Tages geklärt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eine Million Euro. Rund 100 Feuerwehrleute brauchten bis zum Vormittag, um die Flammen komplett zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 11:00 Uhr

Erste Synagoge in Kiel seit 1938 feiert Eröffnung

Die Jüdische Gemeinde in Kiel eröffnet heute feierlich eine neue Synagoge - die erste in der Landeshauptstadt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in der Waitzstraße wurde fünf Jahre lang saniert. Zum Festakt am Nachmittag wird unter anderen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erwartet. Dieses Sichtbarmachen sei ein Zeichen, dass die Jüdische Gemeinde ein Teil dieser Stadt ist, sagte der jüdische Gemeindevorstand Walter Joshua Pannbacker. Trotzdem gehe man damit Risiken ein, besonders nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 11:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Ponton-Bergungsarbeiten verzögern sich

Die Bergung des an der Seebrücke Timmendorfer Strand havarierten Pontons verzögert sich. Nach Angaben der Bergungsspezialisten scheiterte ein erster Versuch, die Arbeitsplattform abzuschleppen. Wie Einsatzleiter Torsten Gödeke sagte, ist der Ponton in zwölf Zellen unterteilt und dort entstanden Risse. Deswegen seien die Zellen teilweise voll Wasser gelaufen. Nun sollen Taucher in den Zellen nachschauen, wo genau das Wasser eindringt, um die Löcher dann von außen zu schließen. Erst wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, kann der Ponton abgeschleppt werden. Wie lange es bis dahin dauern wird, ist laut Bergungsleiter Gödeke nicht abzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 10:00 Uhr

Nach Lkw-Unfall: Vollsperrung der A24 in Richtung Berlin aufgehoben

Nach mehr als 30 Stunden Vollsperrung hat die Polizei die A24 in Höhe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern heute Morgen wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Berlin kann nach Angaben der Beamten zunächst nur auf einer Spur fließen. Der rechte Fahrstreifen zwischen Hornbeck und Gudow (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) muss noch gereinigt werden und bleibt vorerst gesperrt. Wie lange, ist noch unklar. Am Freitagnachmittag waren dort nach einem Auffahrunfall drei Lkw in Brand geraten. Ein Fahrer verletzte sich dabei leicht. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 09:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt spielt im Finale gegen Füchse Berlin

Beim Halbfinale in der European League hat die SG Flensburg-Handewitt gegen Dinamo Bukarest gewonnen. Beim Spiel in Hamburg am Sonnabend siegte die SG mit 38:32. Im Finale trifft die SG heute Abend auf Titelverteidiger Füchse Berlin. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein und Wolken mit Aussicht auf Schauer

Am Nachmittag kommt zeitweise Sonnenschein, im Verlauf gibt es dann dichtere Quellwolken und auflebende Schauer- und Gewitteraktivität, die teils kräftig ausfallen. Höchstwerte 21 Grad in Kiel bis 23 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der Ostsee 17 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2024 10:00 Uhr

