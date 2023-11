Stand: 27.11.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weihnachtsmarkt in Flensburg geht los

Die Weihnachtsmarktsaison in Schleswig-Holstein hat begonnen. In Flensburg hat er in diesem Jahr wieder einiges zu bieten, sagt Bastian Basler von der Tourismus Agentur Flensburger Förde. "Dieses Jahr haben wir noch ein bisschen mehr Programm mit der Erlebnismeile, außerdem gibt es Konzerte, Mitmachangebote und Hexenhäuschen, die verziert werden können." Der Weihnachtsmarkt besteht aus rund 62 Holzhütten. Offiziell eröffnet wird er um 17 Uhr. Daran nehmen die Flensburger Stadtbläser und ein Flensburger Chor teil. Der Weihnachtsmarkt auf dem Südermarkt endet am 23. Dezmber und im Holm und Großen Straße am 31. Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

E-Fähre "Missunde III" wird in Kappeln erwartet

Die E-Fähre "Missunde III" wird Anfang der Woche in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) erwartet. Sie wurde monatelang in einer Werft in Sachsen-Anhalt gebaut. Nach Angaben eines Sprechers des Amtes für Küstenschutz wird die neue batterie- und solarbetriebene Fähre Ende Januar ihren Dienst auf der Schlei aufnehmen und zwischen Brodersby und Kosel (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren. Erstmals wird sie dann auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge übersetzen können. Wegen Lieferengpässen und Niedrigwassers auf der Elbe hat sich das Auslaufen der "Missunde III" aus der Werft verzögert. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Klanxbüll: neue Fahrradstellplätze am Bahnhof

Am Bahnhof von Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) sind 114 neue Fahrradparkplätze entstanden. Die meisten davon befinden sich in überdachten Doppelstockanlagen, 24 davon innerhalb einer abschließbaren Anlage. Im Rahmen der Bike and Ride Initiative der Deutschen Bahn und dem Bundeswirtschaftsministerium wurden bereits an 800 Bahnhöfen neue Fahrradparkplätze eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

