Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Rathaus geschlossen

In Flensburg bleibt heute wegen einer Personalversammlung das Rathaus bis 13 Uhr geschlossen. Im Internet unter flensburg.de sind die Erreichbarkeiten der Ämter aufgelistet. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Baumpaten pflanzen Bäume für Klimaschutz

Ein Baumpatenprogramm in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie in Flensburg ermöglicht, einen Baum für den Klimaschutz im eigenen Garten zu pflanzen. Dafür wurden 1.500 Bäume bereitgestellt. Interessierte konnten sich im Juli online für die Aktion zu bewerben. 280 Paten haben mitgemacht und können sich die Bäume jetzt kostenlos abholen. Laut Pelle Hansen, Projektkoordinator bei Waldwuchs, sollen die Bäume und Sträucher heimischen Arten Lebensraum bieten und CO2 binden. Die Paten können die Bäume am Freitag in Flensburg, am Sonnabend in Husum und am Sonntag in Schleswig abholen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Seltene Waldrappe müssen zurück nach Österreich

Die auf Sylt und in Niebüll (Kreis Nordfriesland) gesichteten Waldrappen sollen zurück nach Österreich. Die seltenen und vorm Aussterben bedrohten Zugvögel hatten sich auf dem Weg in den Süden verflogen. Es handelt sich um Jungvögel, die in Österreich aufgezogen wurden. Mit Hilfe eines Peilsenders konnten die Tiere nun bei uns geortet werden. Das österreichische Artschutzprojekt Waldrapp-Team hofft, dass die Vögel wieder zurückfliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, würde man eingreifen. Einen harten Winter würden die Vögel in Schleswig-Holstein nicht überleben. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

