Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig: Veranstaltungen im Slesvighus fallen weiter aus

Die Vorstellungen am Landestheater in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) fallen noch mindestens bis Mittwoch aus. Der Grund sind die Hochwasserschäden. Das Landestheater bemüht sich um Ersatztermine. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Stromausfälle zwischen Handewitt und Schafflund

Zwischen Handewitt und Schafflund (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonntagnachmittag für etwa drei Stunden und am Montagmorgen von 5 Uhr bis 6 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen waren gut 1.000 Haushalte. Ursache war laut Schleswig-Holstein Netz AG ein älteres, defektes Erdkabel. Aufgrund einer Überspannung und des feuchten Wetters kam es am Montag zu dem Folgefehler. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Geltinger Birk: starke Schäden nach Sturmflut

Auf der naturgeschützten Halbinsel Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es durch die Sturmflut zu starken Schäden gekommen, wie Nils Kobarg, der Leiter der integrierten Station, berichtet. Der Deich sei auf einer Länge von 600 Metern nördlich von Falshölft komplett weggespült worden, so Kobarg. Ebenso wurden nach Angaben des Leiters an der Birkspitze etwa 1,3 Kilometer Deich und Wanderweg schwer beschädigt. Am Sonntagnachmittag öffnete ein Bagger den Deich weiter, damit das hochstehende Wasser ablaufen konnte. Die Seite der Geltinger Bucht mit der Mühle Charlotte soll ab heute wieder für Besucher geöffnet werden. An der Ostsee bleibt die Birk bis auf weiteres gesperrt. Dort besteht Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

