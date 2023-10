Stand: 26.10.2023 08:30 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Flensburg. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Flensburg vom 25. Oktober 2023.

Schleswig: Kripo sucht nach falschen Polizisten und Zeugen

Nach einem Betrugsfall mit falschen Polizisten in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein Anrufer hatte eine 85-jährige Frau dazu gebracht, Wertsachen von mehr als 10.000 Euro vor ihrer Haustür im Vogelviertel zu deponieren. Ein Mann mit dunkler Steppjacke und Kapuze holte diese dann ab. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Deiche rund um Kappeln werden provisorisch geflickt

Nach dem Hochwasser am Wochenende arbeiten Feuerwehr und THW rund um die Uhr daran, die beschädigten Deiche im Kappelner Raum (Kreis Schleswig-Flensburg) provisorisch instandzusetzen. Darüber haben Katatrophenschützer, THW und Bundeswehr am Mittwoch informiert. Auf fünf Kilometern hat der Ostseedeich nördlich von Kappeln an vielen Stellen eine Abbruchkante. 120 Helfer tragen jetzt im Schichtbetrieb Fließ und Sandsäcke auf. Ziel sei, bis Freitag einen Zustand zu erreichen, der über den Winter hält. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Arnis: Reparatur des Deiches erst im Frühjahr möglich

In Arnis an der Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg), wo das Wasser den Deich während des Hochwassers durchbrochen hatte, sind weiterhin Spezialpioniere der Bundeswehr im Einsatz. Eine komplette Reparatur ist nach ihren Angaben erst im Frühjahr möglich. Dafür brauchen die Wasser- und Bodenverbände deutlich mehr Geld als bisher, betont Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Sturmflut sorgt für Theaterausfall im Slesvighus

Aufgrund von Überschwemmungsschäden fallen in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) weitere Vorstellungen des Landestheaters im Slesvighus aus. Dies betrifft am Donnerstag das Schauspiel "Die Ministerin" sowie "Mutter Courage" am Sonnabend. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Handewitt erhält 750.000 Euro für neue Dorfmitte

In Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Staatssekretärin für Ländliche Räume, Anne Benett-Sturies, am Mittwoch einen Förderbescheid für die neue Dorfmitte übergeben. Der Zuschuss beträgt 750.000 Euro bei Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro. Seit mehr als zehn Jahren wird in Handewitt bereits darüber diskutiert, den Bereich aufzuwerten, unter anderem durch ein neues Bürgerhaus und einen neuen Marktplatz. In zwei Jahren soll alles fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Nach Sturmflut: Sperrmüll-Aktion in Flensburg wird ausgenutzt

Seit dem Hochwasser am Wochenende sammelt das Technische Betriebszentrum (TBZ) am Flensburger Hafen kostenlos Sperrmüll ein. Doch offenbar gibt es dabei Trittbrettfahrer und Missverständnisse. Das TBZ bittet darum, dass ausschließlich Betroffene ihre Möbel an die Straße stellen. Anderen Müll wie Stoff, Bodenplatten, Karton, Papier oder Sondermüll könnten die Mitarbeiter in dieser Sonderaktion nicht bewältigen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Sperrmüll-Sondertouren auch in Schleswig-Flensburg

Auch im Kreis Schleswig-Flensburg können Betroffene nach der Sturmflut jetzt ihren Sperrmüll an den Straßenrand stellen. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (ASF) bittet darum, Elektro-Großgeräte gesondert für die Spezialtouren zu platzieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2023 | 16:30 Uhr