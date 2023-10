Stand: 10.10.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg kann noch Geflüchtete aufnehmen

In Flensburg ist noch Platz für Geflüchtete. Nach Angaben des Integrationsbeauftragten Alexander Klindwort-März könnte die Stadt aktuell noch etwa 150 Menschen aufnehmen, ohne zusätzlichen Wohnraum anzumieten. Auch in den im vergangenen Dezember errichteten, ausgebauten Containern am Stadion sei noch Platz: "Wir haben derzeit in der Flüchtlingsunterkunft am Stadion 140 Menschen untergebracht. Es sind allerdings auch alle Zimmer belegt." Man werde da ein bisschen zusammenrücken müssen, so Klindwort-März. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Sylter Bürgermeister nach Burnout wieder im Dienst

Nach drei Monaten Pause ist der Bürgermeister von Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), wieder im Dienst. Auf der Internetseite der Gemeinde teilt er mit, seine gesundheitliche Genesung habe in den vergangenen Wochen im Vordergrund gestanden. Jetzt freue er sich wieder auf die anstehenden Aufgaben. Er bedankt sich bei seinen Stellvertretern und dem Team im Rathaus. Häckel, der seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde ist, hatte im vergangenen Juni seine Auszeit mit einem Burnout-Syndrom begründet. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Deutsche Minderheit in Dänemark lädt zu poetischem Spaziergang

Mit einem Lyrikpfad präsentiert die Deutsche Minderheit in Dänemark nördlich von Apenrade die Vielfalt der deutschen Sprache: Gedichte sind auf Tafeln geschrieben und Plakate hängen zwischen Bäumen. Die Idee kommt vom Kulturausschuss des Bundes Deutscher Nordschleswiger. 20 Gedichte von Autorinnen und Autoren wie beispielsweise James Krüss, Hilde Domin, Joachim Ringelnatz und Mascha Kaléko können auf dem Gelände an verschiedenen Stationen rund um den Knivsberg entdeckt werden. Offizielle Eröffnung des Lyrikpfads ist am 18. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Handball-Pokal-Auslosung: Flensburg empfängt Bergischen HC

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen im Pokal-Achtelfinale Mitte Dezember in einem Heimspiel auf den Bundesliga-Rivalen Bergischer HC. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Eisenach. Die im vergangenen Wettbewerb drittplatzierten Flensburger waren bislang spielfrei. Rekordsieger THW Kiel war in der dritten Runde überraschend an der HSG Wetzlar gescheitert. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2023 | 08:30 Uhr