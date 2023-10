Stand: 04.10.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sanierung des Wikingecks startet

Heute beginnt offiziell die Sanierung des Wikingecks in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Uferbereich der Schlei ist dort mit Giftstoffen einer ehemaligen Teerpappenfabrik belastet. Die Erde wird in den kommenden beiden Jahren komplett ausgetauscht. An einigen Stellen muss sie nur bis zu einer Tiefe von anderthalb Metern getauscht werden, an anderen Stellen geht es bis zu acht Meter weit runter. Schon in wenigen Tagen rücken nach Angaben des Kreises die Abrissbagger für eine Bootshalle und ein Wohnhaus an. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Stadt Schleswig mit neuem Internetauftritt

Die Stadt Schleswig hat ihren Online-Auftritt modernisiert. Bürgerinnen und Bürger können nun zum Beispiel Mängel deutlich einfach über die Internetseite melden. Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose (SPD) sagte über das Verfahren: "Über die Homepage oder neu über eine kostenlose App können schnell und komfortabel Mängel gemeldet werden. Ist zum Beispiel eine Straßenlaterne defekt, gibt es Schäden auf dem Gehweg oder liegt Müll herum. Foto machen, Standort mitteilen, Kurze Mängelbeschreibung, abschicken und fertig." | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Großenwiehe: 49-jähriger Mann vermisst

Seit Dienstag wird nach dem 49-jährigen Ingo N. aus Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) gesucht. Herr N. ist laut Polizei 1,70 Meter groß und schlank. Des Weiteren trägt er eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Jacke. Der 49 Jahre alte Mann ist auf einen Rollator angewiesen und braucht medizinische Hilfe. Zuletzt wurde er am Dienstag in Schleswig gesehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Fahrbahnkontrolle in Schafflund

Auf der B199 in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute eine Fahrbahnabsackung untersucht. Dafür muss die Bundesstraße nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine mobile Ampel geregelt. Abhängig von dem Ergebnis der Untersuchung und dem Aufwand für die Sanierung kann die halbseitige Sperrung auch an den nächsten Tagen beibehalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Markierungsarbeiten an der Ballastbrücke

Auf der Flensburger Ballastbrücke zwischen Ziegeleistraße und Osterallee beginnen nach einer Mitteilung der Stadt am Donnerstag Markierungsarbeiten. Diese sollen, am Freitag beendet sein. Es kann punktuell zu Einschränkungen für den Verkehr kommen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2023 | 08:30 Uhr