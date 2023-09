Stand: 21.09.2023 08:42 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

"Fair-Trade-Woche" läuft in Husum

Husum steht im Zeichen von Fair Trade: Bei der "Fair-Trade Woche" geht um faire Arbeitsbedingungen und Löhne für Arbeitende insbesondere in Afrika, Südamerika und Asien. Außerdem um Ausbeutung, Nachhaltigkeit, langfristige Hilfe und Klimagerechtigkeit. Angelika Zöllmer-Daniel von der Steuerungsgruppe Fair Trade Husum: "Wenn so eine ganze Stadt sich dem Klimawandel entgegenstellt, dann hat das Auswirkungen auch auf den globalen Süden, um den es ja bei Fair Trade maßgeblich geht." Neben Husum sind auch Niebüll, St. Peter-Ording und der Kirchenkreis zertifizierte Fair-Trade-Orte in Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Schleswiger Tafel sucht Äpfel aus der Region

Wer bei seiner Apfelernte viele Früchte übrig hat, kann sie bei der Schleswiger Tafel (Kreis Schleswig-Flensburg) abgeben oder abholen lassen. Es solle laut Leiterin Catherine Matzen der Lebensmittelverschwendung entgegen gewirkt werden. Insgesamt sollen 450 Haushalte von den Äpfeln profitieren. Die Tafel habe gerade in den vergangenen Monaten gemerkt, dass viele Kunden aus Kostengründen auf frische Lebensmittel verzichten. Die Tafel nimmt auch andere Obst und Gemüsesorten entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Trauerfeier für Altbischof Knuth im Schleswiger Dom

Im Schleswiger St. Petri-Dom (Kreis Schleswig-Flensburg) findet heute um 11 Uhr eine Trauerfeier für Altbischof Hans Christian Knuth statt. Der evangelische Theologe war von 1991 bis 2008 Bischof im Sprengel Schleswig der damaligen Nordelbischen Kirche. Viele Jahre war Knuth außerdem Vorsitzender der Nordelbischen Kirchenleitung und leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Der Altbischof starb am 14. September im Alter von 83 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Ehrung für Leiter der Akademie Sankelmark in Oeversee bei Flensburg

Christian Pletzing hat in Danzig die Werner-Chrzanowski-Medaille verliehen bekommen. Der Leiter der Akadamie Sankelmark in Oversee bei Flensburg erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz für Völkerverständigung und Minderheitenarbeit. Er sagte NDR Schleswig-Holstein: "Mit dieser Auszeichnung werden Menschen geehrt, die sich außerhalb der Kaschubei für die Region einsetzen. Und das habe ich und haben wir in der Akademie Sankelmark seit über 20 Jahren gemacht - mit vielen Veranstaltungen hier und in Polen." Die Akademie Sankelmark ist ein Tagungszentrum für politische, historische und kulturelle Bildung. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.09.2023 | 08:30 Uhr