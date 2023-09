Stand: 12.09.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Prozess um misshandelte Justizbeamtin: Urteil erwartet

Im Flensburger Prozess um eine schwer misshandelte Justizbeamtin wird heute das Urteil erwartet. Der 20-jährige Angeklagte soll im Februar diesen Jahres die Frau in der Jugendhaftanstalt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben. Der Mann verbüßt aktuell eine zweijährige Haftstrafe wegen Raubes und Körperverletzung. Vor Gericht bat er die Frau um Entschuldigung. Seine Tat begründete er mit einer familiären Ausnahmesituation und den aus seiner Sicht ungerechten Haftbedingungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Westküstenleitung steht vor der Fertigstellung

Die rund 140 Kilometer lange Westküstenleitung quer durch Schleswig-Holstein ist so gut wie fertig. Bereits Ende September soll auch der nördlichste Abschnitt zwischen Klixbüll (Kreis Nordfriesland) und der dänischen Grenze in Betrieb gehen. Dies bestätigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag bei seinem Besuch an der Stromtrasse bei Heide (Kreis Dithmarschen). Eine Erweiterung der Trasse nach Dänemark soll 2025 abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Brand von 100 Rundballen auf einem Bauernhof

In Wohlde zwischen Friedrichstadt und Kropp (alle Kreis Schleswig-Flensburg) sind in der Nacht etwa 100 Rundballen auf einem Bauernhof verbrannt. Tiere und Menschen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. Darüber hinaus entstand auch kein Gebäudeschaden. Vier freiwillige Wehren waren an dem Einsatz beteiligt. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Die Messe "Husum Wind" startet

In Husum (Kreis Nordfriesland) startet heute die Windmesse. Rund um das Messegelände und auch in der Stadt müssen Autofahrer deshalb mit deutlich mehr Verkehr rechnen. Auf der Messe sind mehr als 600 Aussteller vertreten. Bis zum 15. September lädt die Messe Husum Wind unter dem Motto "Transforming Energy" dazu ein, sich über Windenergie und neue Technologien zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Unentschieden für SG Flensburg-Handewitt in Lemgo

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Montagabend im Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe einen Sieg verpasst - die Partie endete 31:31 (16:14). Damit büßten die Flensburger vier Tage nach dem Erfolg gegen den THW Kiel im Landesderby wieder Punkte im Meisterschaftsrennen ein. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2023 | 08:30 Uhr