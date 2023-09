Stand: 11.09.2023 08:45 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stiftung Uhlebüll hat neue Werkstatt in Leck

In Leck (Kreis Nordfriesland) hat die Stiftung Uhlebüll jetzt eine kleine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. An dem Projekt "Südtondern aktiv" beteiligen sich sieben Mitarbeitende. Unter anderem werden dort Bücher aufgearbeitet. Die Stiftung freut sich über Buchspenden. Die Bücher können montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr bei der Stiftung Uhlebüll in der Osterstraße 25 in Leck abgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Grüne wollen Flensburg als Cannabis-Modellregion

Die Flensburger Grünen wollen die Stadt zu einer Modellregion für den kommerziellen Verkauf von Cannabis machen. Damit soll das Eckpunktepapier der Bundesregierung umgesetzt werden. Das hat die Kreismitgliederversammlung auf Initiative der Grünen Jugend beschlossen. Laut einer Mitteilung werde die Ratsfraktion aufgefordert einen Prüfantrag zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Sylter Tafel wird 25 Jahre

Die Sylter Tafel hat am Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zu Beginn war das Angebot umstritten. Inzwischen versorgt die Tafel insgesamt etwa 300 Menschen. Zweimal pro Woche verteilt das Tafel-Team Lebensmittel. Einen Nachweis über die Bedürftigkeit muss nicht erbracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

