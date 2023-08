Stand: 29.08.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Unfall Flensburg-Weiche

In der Husumer Straße in Flensburg-Weiche sind in der Nacht zwei 18 und 19 Jahre alte Männer bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden in einem BMW stadtauswärts unterwegs. Zwischen dem Manfred-Werner-Stadion und der Kreuzung zum Ochsenweg verlor der Fahrer dann auf gerader Strecke die Kontrolle über den Wagen. Er rammte einen Kantstein, der Wagen geriet ins Schleudern und prallte mit zwei parkenden Autos zusammen. Durch den Aufprall wurde noch ein drittes Fahrzeug beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Flensburg-Weiche: Wie geht es mit dem Freibad weiter?

Die Aktionsgemeinschaft "Gesunder Stadtteil Weiche" und die Stadt Flensburg laden Dienstagabend um 18.30 Uhr in die Friedenskirche in Weiche zu einer Einwohnerversammlung ein, um gemeinsam über den Sachstand des Freibades zu informieren. Denn das ist dringend sanierungsbedürftig. Die Hoffnungen auf einen Neubau für rund 7,5 Millionen Euro am bisherigen Standort im Stadtteil Weiche scheinen allerdings unerwartet auf der Kippe zu stehen. Die geplante Sanierung drohe am fehlenden Fördergeld zu scheitern, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Wanderausstellung zum Thema Hochwasser in Flensburg

Im Hotel Hafen Flensburg wird noch bis zum kommenden Montag eine Wanderausstellung zum Thema Hochwasser gezeigt. Sie gehört zur Informationskampagne "wasserstark.sh" der Landesregierung. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) dazu: "Wir haben alle Hochwasserbilder vor Augen. Das gerät schnell wieder in Vergessenheit. Deswegen haben wir diese Ausstellung auf den Weg gebracht. Menschen, die selbst von Hochwasser betroffen waren, die selbst nasse Füße hatten und deren Häuser unter Wasser standen, erzählen wie das war und was sie für Schlüsse daraus gezogen haben." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Straßensperrungen wegen des Marathons

Am Sonntag sind wegen des Flensburg Marathons wieder einige Straßen rund um den Hafen und die Innenstadt gesperrt. Tausende Sportlerinnen und Sportler, Gäste und Helfende werden zu dem Event erwartet. Deswegen werden von 7 bis 16 Uhr einige Straßen nicht befahrbar sein. Darunter zum Beispiel die Angelburger Straße, Reismühlenhof, Rathausstraße, Schiffbrücke, Norderhofenden, am Nordertor und Teile der Werft-, sowie Nordertraße. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

