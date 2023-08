Stand: 08.08.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sturm in der Nacht verlief glimpflich

Im Landesteil Schleswig hat der Sturm am Montagnachmittag und in der Nacht zu Dienstag keine größeren Schäden verursacht. Laut Rettungsleitstelle musste die Feuerwehr in Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland insgesamt 20 Mal ausrücken. Meistens ging es um umgeknickte Bäume. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Schicksal des Freibades in Flensburg weiterhin unklar

Die Zukunft des Freibades in Flensburg-Weiche bleibt ungewiss. Nach Angaben der Stadt ist eine Sanierung unwirtschaftlich und ein Neubau würde rund sieben Millionen Euro kosten. Stadtsprecher Clemens Teschendorf verweist auf Anfrage auf die aktuell ungünstigen Förderungsbedingungen. Der Betrieb für das laufende Jahr sei aber nicht gefährdet. Ob das einzige Freibad der Stadt aber auch im kommenden Jahr wieder öffnen werde, liege am Ende in der Hand Politik, hieß es weiter. Der Sport-Ausschuss soll das Thema am 30. August erneut diskutieren. Das letzte Wort hat dann die Flensburger Ratsversammlung. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Warnstreik bei M. Jürgens ins Sörup

Die IG Metall hat die Mitarbeitenden des Söruper Maschinenbauunternehmens M. Jürgensen im Kreis Schleswig-Flensburg für Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert ein Gehaltsplus von 450 Euro, der Arbeitgeber bietet 3,5 Prozent über eine Laufzeit von 30 Monaten und einen Inflationsausgleich von 2.000 Euro. Der Bevollmächtigte der IG-Metall, Michael Schmidt, sagte zu den Gründen des Streiks: "Ich habe zum Streik aufgerufen, weil unsere Forderung und das Angebot zur Zeit noch sehr weit auseinander liegen. Heute aufgerufen sind ungefähr 300 Beschäftigte." Er sagte, er wisse, dass manche im Urlaub seien, die Beteiligung sei trotzdem gut. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

