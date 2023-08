Stand: 04.08.2023 11:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänemark verstärkt Grenzkontrollen

Nach Schweden verstärkt auch Dänemark nach mehreren Koran-Verbrennungen seine Grenzkontrollen. Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, so das dänische Justizministerium. Es sei daher nötig, die Einreise nach Dänemark stärker zu kontrollieren. Dies gelte zunächst bis zum 10. August, hieß es in der Mitteilung weiter. Anfang der Woche hatte Schweden ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die dänische Polizei rät Urlaubern und Pendlern an der deutsch-dänischen Grenze mehr Zeit einzuplanen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 13:00 Uhr

32. Hörnumer Hafenfest startet auf Sylt

Heute startet zum 32. Mal das Hörnumer Hafenfest auf Sylt. Neben geführten Wattwanderungen, Show Segeln und einem bunten Kinderprogramm wird es auch jeden Abend Live-Musik geben. Am Sonnabend gibt es als Höhepunkt ein traditionelles Höhenfeuerwerk. Das Hafenfest endet am Sonntag um 17 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Danewerk: Spuren mittelalterlicher Häuser entdeckt

Bei Ausgrabungen in der mittelalterlichen Wallanlage Danewerk bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind Spuren mittelalterlicher Häuser entdeckt worden. Am Archäologischen Park wird gerade der Parkplatz erweitert und dabei haben Spezialisten vom Archäologischen Landesamt erstmals Spuren von zwei Häusern aus dem 12. oder 13. Jahrhundert entdeckt. Es seien zum ersten Mal Häuser gefunden worden und diese stünden auch in direktem Bezug zum Tor in Dannewerk - das sei ein ganz großer Fund, sagt Lars Erik Bethke, Chef des Danewerk Museums. Nebenan wird gerade das neue Danewerk-Museum gebaut, welches im nächsten Jahr eröffnet werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Diskussion über Krieg in der Ukraine in Flensburg

Die Münchener Sicherheitskonferenz hat zur Veranstaltung "Zeitenwende on tour" in die Werfthalle der Flensburger Schiffbaugesellschaft eingeladen. 300 Flensburgerinnen und Flensburger haben daran teilgenommen. Auf dem Podium saßen unter anderem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und die Botschafter der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Fragen gab es viele: Was bedeutet die viel zitierte Zeitenwende konkret für die Menschen in Schleswig-Holstein, für die Menschen in Flensburg? Wie umgehen mit Klimaschutz, Energiekrise und Waffenlieferungen? | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

A7: Sperrung nach Unfall zwischen Tarp und Schleswig-Schuby aufgehoben

Die A7 in Richtung Hamburg war am Morgen eine zeitlang zwischen Tarp und Schleswig-Schuby - also Richtung Süden - voll gesperrt. Ein Wagen mit Pferdeanhänger geriet in die Böschung. Laut Leitstelle wurde der Anhänger aufgerichtet und ein Tierarzt kümmerte sich um das Pferd. Es waren keine anderen Autos an dem Unfall beteiligt. Warum der Wagen von der Autobahn abkam, ist unklar. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

